Как «афганцы» штурмовали Верховную Раду (фоторепортаж)

Утром картина выглядела довольно мирно: афганцы и чернобыльцы стоят под ВР с плакатами: «Вы нас в Афган не посылали, вы нас просто предали», «Чернобыль - не курорт», «Тигипко! Вынь руки из карманов инвалидов». Часть митингующих - в камуфляжной форме со своими наградами. Такое вполне законное сопротивление правительственному проекту под номером 9127 с "целомудренным" названием "О гарантиях государства по исполнению судебных решений".

А на деле в случае его принятия люди, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, участники боевых действий и лица, приравненные к ним, остаются без льгот. Тоже своего рода "камуфляж от Азарова"...

В какой-то момент трехтысячную толпу колыхнуло вперед - и кордон милиции был прорван. Воины-афганцы вплотную подошли к двери ВР. В парламент спешно прибыл "Беркут".

Около 200 бойцов спецподразделения перекрыли входы в Верховную Раду.

На входной двери полетели стекла ...

Штурм парламента прекратили после того, как к «афганцам» вышли на переговоры представители большинства.

Во время выступления председателя фрации ПР участники акции скандировали «Брехун!» и «Тигипко в отставку».

Александр Ефремов потом на брифинге скажет: «У нас состоялся очень сложный разговор с нашими коллегами из общественных организаций. Разговор был эмоциональным и местами даже мужской... Мы договорились, что поработаем над этим законопроектом и на этой неделе мы его принимать окончательно не будем».

Тем временем под стенами ВР стало больше «Беркута». «Афганцы» просят силовиков не провоцировать их...

К участникам митинга также вышли депутаты от фракций "БЮТ-Батькивщина" и НУ-НС. Они заявили о полной поддержке участников акции. Позже в сессионном зале Литвин обратился к оппозиции: "Если вы думаете, что кто-то останется в этом сессионном зале, после того, как зайдут эти люди, то вы глубоко ошибаетесь".

Похоже, Литвин прав. Для людей, доведенных до отчаяния, партийных цветов нет. Сегодня в Донецке протестовали метростроевцы, требующие погашения 6-месячной задолженности по зарплате. В Луганске ОГА пикетировали чернобыльцы - они требуют от Виктора Януковича выполнить свои предвыборные обещания. Электорат нынешней власти тоже шлет «привет» на Банковую.

Фото Андрея Скакодуба и Владимира Гонтара, УНИАН

Оксана Кубанская

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