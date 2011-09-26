Плотников: Визит Януковича в Россию стал шагом к примирению

Народный депутат Украины от Партии регионов Алексей Плотников заявил, что визит Президента Виктора Януковича в Россию можно оценить как шаг к решению проблемных вопросов, возникших перед странами в газовой сфере. Об этом он сказал в понедельник, 26 сентября, комментируя итоги состоявшегося накануне визита главы государства в Россию.

"Визит Президента в Россию можно расценить как положительный, как начало нормализации отношений с РФ, как ситуацию, когда стороны согласились на взаимопонимании и уход из состояния публичных обвинений и публичных конфликтов", - цитирует депутата партийный сайт.

При этом он выразил мнение, что можно говорить о наличии определенного прогресса в переговорах: "Есть определенный прогресс в самом предмете переговоров, по ценообразованию на газ". Вместе с тем А.Плотников подчеркнул, что переговоры между министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Бойко и председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером еще не завершены, все вопросы будут прорабатываться профессионально, а результат будет обнародован позже.

"Визит Виктора Януковича в Россию стал шагом в известной мере, к примирению в сложившейся ситуации", - резюмировал Алексей Плотников.