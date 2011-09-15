У Попова предлагают ОСМД подавать заявки на ремонт домов

Списки домов, которые должны получить средства на капитальный ремонт и на обновление придомовых территорий и детских площадок, будут пересматриваться. Поэтому объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут снова подавать заявки на участие в программе ремонта домов.

Об этом в эфире ток-НЕшоу «Киевский форум» заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр МАЗУРЧАК.

Чиновник отметил, что при проверке предварительных списков, составленных районными администрациями, выявили ряд нарушений.

«Поэтому давайте сейчас заявление. Мы готовы рассмотреть ваш вопрос, – пообещал А.МАЗУРЧАК председателю правления жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Юность» Татьяне ЛЕЩЕНКО. – По представлению районных администраций списки будут меняться».

Таким образом, все ОСМД и ЖСК, которые нуждаются в ремонте и не попали в предварительные списки районных государственных администраций в г. Киеве, могут снова подать заявку.

По информации первого заместителя председателя КГГА, на сегодня выполнено 12 % от запланированных ремонтных работ в домах. Всего в этом году должны обновить 232 дома.

«В отличие от всех предыдущих лет, в этом году мы выделили 40 млн. грн. на ремонты в действующих ОСМД, 78 млн. грн. – на дома, где планируется создание ОСМД. Кроме того, 280 млн. направлено на замену и реконструкцию лифтов и 160 млн. – на асфальтирование придомовых территорий», – отметил А.МАЗУРЧАК.

Как сообщалось ранее, выделение средств для капитального ремонта во всех домах, где были созданы ОСМД, рассматривается столичными властями в качестве дополнительного средства поощрения жителей других многоэтажек к созданию ОСМД.

17 февраля 2011 года Киевский городской совет принял решение «О мерах по содействию деятельности объединений совладельцев многоквартирных домов». Им предусмотрена разработка порядка бесплатной передачи ОСМД земельных участков придомовых территорий, организация разработки проектов землеустройства этих территорий. В 44 консультационных центрах жители могут получить методическую поддержку по созданию ОСМД. Планируется также оборудовать в этих домах общедомовые счетчики на горячее водоснабжение.