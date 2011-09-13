В МИД опровергают информацию об ультиматуме Януковича

В Министерстве иностранных дел Украины назвали слухами сообщения о том, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пригрозил отставкой министру иностранных дел Константину ГРИЩЕНКО в случае, если до конца этого года не будет подписано соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ сегодня на брифинге.

«Для того чтобы сделать информационное сообщение, которое не только будет иметь резонанс, а еще и подтверждение, нужно использовать по меньшей мере 2-3 проверенных источника», - сказал он.

Относительно европейских устремлений Украины А.ДИКУСАРОВ отметил, что для МИД Украины задачей номер один является заключение соглашения об ассоциации.

По его словам, беспрецедентно динамичный диалог, который сейчас ведется на европейском направлении, свидетельствует о том, что Украина успешно движется к завершению переговоров с европейскими партнерами по соглашению об ассоциации.

«Эта работа ведется очень активно, и мы прилагаем усилия для того, чтобы это стало реальностью», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Что касается медийной работы, то, по словам А.ДИКУСАРОВА, МИД всегда уделял большое внимание работе с зарубежными СМИ, в том числе европейскими.

«Мы считаем их открытыми, объективными, незаангажированными, которые могут освещать работу министерства и руководства министерства в незаангажированном виде, доносить наши мысли до европейсконр сообщества, не искажая реальности», - сказал он.

Как известно, газета «Коммерант-Украина» (№ 143 от 13 сентября) со ссылкой на свои источники в МИД сообщила, что Министерство иностранных дел получило жесткое указание руководства страны во что бы то ни стало добиться завершения переговоров и парафирования договора об ассоциации между Украиной и ЕС в этом году.

"На одной из встреч В.ЯНУКОВИЧ предупредил министра иностранных дел К.ГРИЩЕНКО: если до Нового года договора не будет, ГРИЩЕНКО уйдет в отставку. Следовательно МИД мотивирован", - сказал изданию информированный источник в Администрации Президента.