Королевская - Тигипко: хватит манипулировать обещаниями

Заявление вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО о намерениях власти отменить уголовную ответственность за экономические преступления выглядит сомнительным. Об этом заявила журналистам председатель парламентского Комитета по вопросам промышленности и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат Украины (фракция «БЮТ- Батьківщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, депутат сказала: «Я очень сомневаюсь, что намерения, задекларированные господином ТИГИПКО, будут реализованы. Зачем «изобретать велосипед»? Соответствующий законопроект уже зарегистрирован мною в Верховной Раде. Мы требуем от власти перейти от пустых обещаний к реальным действиям. Хватит манипулировать обещаниями».

Как отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, уголовная ответственность бизнеса, предусмотренная действующим законодательством, является инструментом давления и фактически элементом политической расправы над независимыми людьми. «Мы подготовили еще очень много законопроектов, направленных на улучшение условий работы бизнеса в Украине. Наша задача – максимально снизить давление на бизнес и дать ему возможность работать на украинское государство», - подчеркнула председатель парламентского комитета.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также напомнила: именно налоги и сборы, которые платят предприниматели, идут на выплаты пенсий и зарплат в бюджетной сфере.

Справка УНИАН. Проект Закона Украины № 9092 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены уголовной ответственности за осуществление хозяйственной деятельности", автором которого является Н.КОРОЛЕВСКАЯ, зарегистрирован в ВР 2 сентября 2011 года. Данный нормативный акт предусматривает исключение из Уголовного кодекса Украины статей 205 и 209, и, тем самым, замену уголовной ответственности за указанные в них деяния (в сфере предпринимательства) административной.

10 сентября в телеэфире С.ТИГИПКО заявил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подаст в Верховную Раду законопроект о гуманизации экономических преступлений.

"Мы вместе с молодыми ребятами, которые занимаются бизнесом, сейчас наработали законодательство по гуманизации экономических преступлений", - сказал он. В частности, по его словам, из Уголовного кодекса предусматривается исключить 14 статей, которые предусматривают наказание за экономические преступления. "За экономические преступления брать гривней, штрафами, а не сажать в тюрьмы тех, кто совершил какие-то экономические ошибки", - сказал С.ТИГИПКО.