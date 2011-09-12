Королевская просит Януковича защитить права Тимошенко

Продление срока ареста лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО на две недели является незаконным и прямо нарушает ее конституционные права.

Об этом УНИАН заявила сегодня председатель парламентского Комитета по вопросам промышленности и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя решение Печерского районного суда г. Киева об объявлении перерыва на 15 дней в рассмотрении уголовного дела против Юлии ТИМОШЕНКО.

«Я обращаюсь к Президенту, в первую очередь как к гаранту Конституции, стать на защиту конституционных прав гражданки Украины и лидера оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО. Никто не имеет права держать человека за решеткой без всяких законных оснований», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Следствие по делу Юлии Владимировны уже завершено. Судебное разбирательство дошло до стадии прений. А, значит, допрошены абсолютно все свидетели. Вина Тимошенко сегодня ничем не доказана. Зачем ее содержать под стражей, если она не несет никакой угрозы обществу? Пока кто-то будет придумывать и искать обоснования для обвинительного приговора – Ю.ТИМОШЕНКО должна быть на свободе», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 сентября, в заседании суда по рассмотрению уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО был объявлен перерыв до 27 сентября.

Судья Р.КИРЕЕВ обосновал свое решение тем, что сторона защиты просила дать время подсудимой для подготовки к судебным дебатам. В то же время, защита заявляет, что не просила столь длительного перерыва - им вполне бы хватило 5 дней.

Также напомним, что 8 сентября Р.КИРЕЕВ во время заседания объявил, что суд завершил судебное следствие и переходит к судебным дебатам, которые были запланированы на 12 сентября. Защита попросила время для подготовки и им выделили 1 день — 9 сентября. Ранее Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что если им не дадут срок для подготовки к дебатам, она вообще откажется от участия в них.