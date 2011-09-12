Верховная Рада завернула «амнистию Тимошенко и Луценко»

В Аппарате Верховной Рады Украины отказались зарегистрировать законопроект об амнистии лидера партии «Батьківщина», экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя партии «Народная Самооборона», бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, считая документ политически заангажированным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе автора законопроекта, народного депутата, первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадия МОСКАЛЯ.

В пресс-службе напомнили, что 7 сентября Г.МОСКАЛЬ внес в парламент законопроект “Об амнистии Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО”, цель которого – утверждение политических свобод и демократических ценностей в Украине, улучшение международного имиджа, устранение препятствий на пути интеграции Украины в Европейский Союз, прекращение обвинений власти в криминальном преследовании оппозиционных лидеров.

В соответствии со статьей 92 Конституции Украины и Законом Украины "О применении амнистии в Украине", Верховная Рада Украины может освободить от уголовной ответственности лиц, против которых ведется криминальное преследование.

Справка УНИАН. С июня Печерский районный суд Киева слушает уголовное дело об обвинении бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания в 2009 году газовых контрактов с Россией.

Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенное работником правоохранительного органа.