Перерыв в суде над Тимошенко понадобился Януковичу?

Власть объявила длительный перерыв в судебном рассмотрении уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, чтобы проверить реакцию международного сообщества на ближайших саммитах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», об этом заявил народный депутат из фракции "БЮТ- Батьківщина", премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.

По его словам, сегодня все увидели «реальное лицо ЯНУКОВИЧА, который испугался».

«За месяцы процесса это, фактически, первое поражение этой власти, которая испугалась и давления изнутри, и давления извне, особенно в канун важнейших международных саммитов», - убежден С.СОБОЛЕВ.

По его мнению, в течение двух недель перерыва Президент Виктор ЯНУКОВИЧ должен подумать, «как выйти из этого позорного процесса, в котором они оскорбляют не ТИМОШЕНКО, а Украину как государство».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 сентября, в заседании суда по рассмотрению уголовного дела экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО был объявлен перерыв до 27 сентября.

Судья Р.КИРЕЕВ обосновал свое решение тем, что подсудимой необходимо подготовиться к судебным дебатам.

Экс-премьер-министр выразила убеждение, что объявление такого длительного перерыва в заседании суда по рассмотрению возбужденного против нее дела свидетельствует, что дело разваливается.

Адвокаты также заявили, что перенос судебного заседания по делу Ю.ТИМОШЕНКО на две недели свидетельствует о том, что суд не знает, какое конкретно решение принимать.