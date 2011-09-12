Томенко рассказал об «арихметике» Табачника

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что парламент должен заслушать «арихметику» от Министерства образования и науки, молодежи и спорта по поводу закрытия школ.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, заместитель председателя ВР сказал, комментируя заявление министра образования и науки, который опроверг информацию о том, что за последние годы в Украине закрыто 640 школ.

Н.ТОМЕНКО сообщил, что данная информация (о закрытии 640 школ) прозвучала на расширенном заседании коллегии Минмолодежспорта «Об итогах развития общего среднего и дошкольного образования в 2010/2011 учебном году и задачи на 2011/2012 учебный год», которое состоялось 26 августа 2011 года с участием премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА. Во время этого заседания его участникам были предоставлены информационные материалы, в которых была представлена диаграмма «Динамика сети дневных общеобразовательных учебных заведений Минмолодежспорта», в соответствии с которой, по данным самого Министерства, в целом за последние два года сеть общеобразовательных учебных заведений сократилась на 640 заведений.

В то же время Н.ТОМЕНКО напомнил, что история с закрытием школ приобрела такой резонансный характер после печально известного заявления министра образования и науки, молодежи и спорта о необходимости закрытия более 10% школ в Украине (а это больше 2 тысяч школ).

Как напоминает пресс-служба, в марте этого года на открытии международной выставки «Современные учебные заведения – 2011», Дмитрий ТАБАЧНИК заявил: «В Украине сегодня насчитывается 606 школ, в которых обучается от 1 до 10 учеников. Еще в 1470 школах количество учеников составляет от 10 до 40 человек. Это более чем 10% от общего количества школ. Есть ли смысл сохранять их?». Н.ТОМЕНКО отметил, что с тех пор, под влиянием такой генеральной линии, каждая область начала «чудить» с закрытием школ по-своему: где-то «под шумок» решили закрыть украиноязычные школы, где-то школы с «неправильными» директорами и т.п.

Н.ТОМЕНКО отметил, что проблема закрытия школ заключается не только в росте количественных параметров, но и в отсутствии здравого смысла и логики в принятии решений. «Поэтому в Верховной Раде должен быть рассмотрен этот вопрос, поскольку необходимо выяснить, была ли соблюдена законодательно определенная процедура закрытия школ, в каждом ли случае закрытия общеобразовательных заведений в сельской местности давалось согласие территориальных общин и принимались ли соответствующие решения органами местного самоуправления и т.п.», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он также заявил, что спокойно относится к «истерическим реакциям министра образования и науки Д.ТАБАЧНИКА на критику его деятельности, поскольку это не первый «арифметический ляп» от министерства». Он, в частности, напомнил о том, как весной этого года Минмолодежспорт отчиталось о выполнении заданий Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, «обнародовав сомнительный и старый (за 2006-2007 учебные годы) российский рейтинг высших учебных заведений, согласно которому пять высших учебных заведений Украины вошли в рейтинг ведущих университетов мира». Н.ТОМЕНКО также напомнил, что «Министерство образования в 2010 году так подсчитало количество необходимых учебников, что во многих регионах ученики 10-х классов до конца учебного года учились без учебников по химии, физике и иностранным языкам. Кроме того, по данным Генеральной прокуратуры, в 2010 году во время формирования государственного заказа на издание учебной литературы не учтены предложения заведений образования относительно реальной потребности регионов в количестве и перечне необходимых учебников». Так, по данным Н.ТОМЕНКО, «букварей на русском языке обучения было напечатано на 65 тыс. экземпляров больше от потребности. В то же время таких учебников на украинском языке выпущено на 83,4% меньше. Аналогично учебная литература для 2-го, 5-го, 10-го классов в 2010 году заказана и отпечатана без учета контингента учеников и потребности регионов. В частности, на 86,4 тысяч экземпляров больше, чем заказов от регионов, напечатано учебников «Вступление к истории Украины» для учеников 5-х классов. Однако учебников для учеников 2-х классов заказано и напечатано только 40,5% от фактической потребности».

«Уникальной в 2011 году была и «арифметика» оздоровления школьников, когда в статистику в отчет об оздоровлении попали значительное количество школьников, которые «оздоравливались» в так называемых школьных лагерях», - сказал Н.ТОМЕНКО и отметил, что «таких примеров работы министерства- десятки».

Заместитель председателя ВР высказал предположение, что «такие ляпы случаются из-за того, что у министра образования и его соратников – фанатов деятельности Усамы бен Ладена и Муамара КАДДАФИ – есть проблемы со знанием школьного курса определенных предметов, в частности, математики (как известно, недавно министр образования и науки Д.ТАБАЧНИК не смог точно вспомнить теорему Пифагора)». «А возможно, это связано с тем, что сегодня руководство министерства больше концентрирует свое внимание на подсчете финансовых благотворительных взносов от вузов, которые идут то на ремонты министерства, то на создание сайтов и т. п.», - сказал он. «В любом случае, если министр образования и науки Д.ТАБАЧНИК в ближайшее время останется в своей должности, то в парламенте будет заслушана информация о ситуации с правомерностью и целесообразностью закрытия школ», - сказал Н.ТОМЕНКО.