Эксперт считает, что Москва неприкрыто шантажирует Украину

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что «харьковские соглашения» 2010 года могут быть ликвидированы лишь после отмены существующего газового контракта 2009 года.

Об этом он заявил УНИАН, комментируя заявление советника российского Посольства в Украине Алексея УРИНА о том, что в случае обращения Украины в суд для пересмотра газовых контрактов Россия может инициировать разрыв «харьковских соглашений».

«Заявление российского дипломата – это очередная попытка нескрываемого шантажа Украины, которая свидетельствует о неготовности Москвы к взаимовыгодному партнерству», - подчеркнул эксперт.

«Если российская сторона поддержит позицию Украины об отмене и написании заново справедливых контрактов, то это было бы по-партнерски. Однако нужно иметь в виду, в том числе парламентам обеих сторон, что закономерным следствием разрыва газовых контрактов 2009 года должна быть денонсация «харьковских соглашений». Это был бы наилучший выход из ситуации, в которой сейчас оказалась Украина», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он подчеркнул, что отмена газовых контрактов в одностороннем порядке почти не реальна, даже через суд. Это может состояться лишь при согласии обеих сторон.

«В случае заключения нового газового контракта с Россией на условиях, соответствующих нынешним реалиям на европейском рынке, в том числе и по ценовой политике, и по транзитным тарифам, Украина сможет отказаться от "харьковской" отсрочки части платежа за российский газ, за которую должны расплачиваться наши последующие поколения базированием российского флота на украинской территории до 2042 года», - отметил он.

Говоря о возможности со стороны России потребовать вернуть предоставленную до этого, согласно харьковским договоренностям, «скидку» на газ, Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что такой шаг со стороны Москвы был бы аморальным.

Эксперт подчеркнул, что утвержденная «харьковскими соглашениями» так называемая 100-долларовая скидка на каждые 1000 куб. российского газа на самом деле является фиктивной, поскольку даже с ее учетом Украина платит за газ значительно больше, чем другие европейские страны.

«Украине нужны не скидки ценой уступки части территории, безопасности или газотранспортной системы, а равноправные газовые соглашения, заключенные на рыночных условиях. А если Кремль продолжает мечтать быть газовым монополистом, то рано или поздно, но таким образом он принудит Украину через 5-6 лет добиться реальной диверсификации и даже полного отказа от российского газа», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Напомним, 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина получила снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.