Власенко: по делу Тимошенко есть новые доказательства фальсификации

По делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которую обвиняют в превышении полномочий во время подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году, появились новые доказательства фальсификации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом заявил народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей ВЛАСЕНКО.

"Основной аргумент обвинения заключался в том, что якобы ТИМОШЕНКО собственноручно подготовила директивы, подписала их, поставила на них печать Кабмина и лично передала их руководителю НАК «Нафтогаз» Олегу ДУБИНЕ, но вчера окончательно выяснилось, что ни одного из этих действий ТИМОШЕНКО не делала", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО не готовила текст директив, не подписывала его, не ставила печать правительства и не передавала О.ДУБИНЕ.

"Это означает, что те 24 тома материалов уголовного дела просто юридически перестали существовать и превратились из документов и доказательств по уголовному делу в документы и доказательства по фальсификации этого уголовного дела", - подчеркнул депутат.

С.ВЛАСЕНКО отметил, что на документе стоит не подпись Ю.ТИМОШЕНКО, а факсимиле, несмотря на экспертизу, которая сделана обвинением, печать могли поставить лишь сотрудники Секретариата Кабмина, а текст директив О.ДУБИНЕ передал экс-министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, что уже подтверждено и самим Ю.ПРОДАНОМ, и Ю.ТИМОШЕНКО, и О.ДУБИНОЙ.

Отвечая на вопрос, почему защита ранее не заявляла о том, что Ю.ТИМОШЕНКО лично не готовила директивы и не подписывала их, С.ВЛАСЕНКО сообщил, что существует тактика и стратегия защиты. "Мы ожидали, насколько уровень цинизма следователей, судьи будет проявляться в этом деле, а когда этот уровень цинизма начал зашкаливать, мы начали говорить о вещах, которые очевидны для всех", - отметил депутат.

По словам С.ВЛАСЕНКО, это были директивы премьер-министра, но следствие обязано было во время рассмотрения этого дела выяснить, кто их готовил, кто подписывал и кто передавал, но вместо этого следствие написало «набор каких-то слов, которые представили в качестве обвинения и которые не имеют ничего общего с уголовно-процессуальным законодательством».

С.ВЛАСЕНКО выразил убеждение, что материалы дела сфабрикованы сознательно. Он также считает, что в отношении эксперта, который исследовал документы и который не смог установить, что это факсимиле, должно быть возбуждено уголовное дело. "Пусть прокуратура теперь устанавливает, кто ставил факсимиле - это их работа", - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, в Печерском районном суде Киева продолжается слушание дела по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при подписании украинско-российских соглашений о поставках газа в 2009 году.

5 сентября суд допрашивал бывшего руководителя аппарата по обеспечению деятельности премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО Михаила ЛИВИНСКОГО, который предположил, что директивы на подписание соглашений с российским ОАО «Газпром» готовили специалисты НАК «Нафтогаз Украины».