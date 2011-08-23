Партия «Наша Украина» требует осуждения коммунистического тоталитаризма.

Об этом идет речь в заявлении партии, переданном агентству УНИАН.

В заявлении отмечается, что 23 августа Украина вместе со странами Европы отмечает общеевропейский День памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов.

«В ХХ веке наша страна понесла миллионные человеческие жертвы от депортаций, арестов, пыток и убийств, которые совершили в отношении украинцев тоталитарные коммунистический и нацистский режимы», - отмечают в партии.

Авторы заявления выражают сожаление, что до сих пор большинство преступлений коммунистического режима остаются нераскрытыми, их исполнители не осуждены, жертвы не получают надлежащих компенсаций, а общественность мало знает об этих страшных событиях, пребывая в плену идеологем и символов тоталитарного периода.

«Ради свободного будущего наших детей мы солидаризировались с резолюцией 1481 (2006) Парламентской Ассамблеи Совета Европы, в которой сказано, что осуждение совершенных тоталитарными коммунистическими режимами преступлений имеет большое значение для воспитания молодых поколений, а жертвы преступлений заслуживают понимания и признания их страданий», - отмечается в заявлении.

«Наша Украина» поддерживает обращение Европарламента ко всем европейским государствам открыть архивы служб безопасности и тайной полиции и оказать поддержку института, осуществляющим научное исследование преступлений тоталитарных режимов в ХХ веке.

«Пребывая при власти, мы положили начало процессу открытия архивов советских госорганов, которые содержат многочисленные документы о преступлениях коммунистического режима. Нынешняя украинская власть действует наоборот, целенаправленно создавая препятствия для раскрытия преступлений сталинизма в Украине и блокируя доступ научных работников к коммунистическим архивам», - подчеркивают в партии.

«Наша Украина» требует от власти прекратить безосновательное криминальное преследование работников Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов во Львове «Тюрьма на Лонцкого» и рассекретить и опубликовать за бюджетный счет все архивные документы государственных органов советского режима, связанные с политическими репрессиями, голодоморами и украинским освободительным движением.

«Мы также требуем беспрекословного выполнения местными органами власти указов Президента Украины (2005-2010) Виктора ЮЩЕНКО от 28 марта 2007 года, 25 сентября 2008 года и 12 июня 2009 года относительно демонтажа памятников и памятных знаков лицам, причастным к организации в Украине Голодомора 1932-1933 годов и политических репрессий», - заявляют в «Нашей Украине».

«Мы убеждены, что коммунистический режим и идеология должны быть в судебном порядке осуждены обществом и государством как человеконенавистнические, а парламент должен принять закон, запрещающих их популяризацию», - говорится в заявлении.

В «Нашей Украине» убеждены, что только осудив и отбросив тоталитарное прошлое, Украина сможет стать европейской страной, в которой граждане будут чувствовать себя свободными, достойными и защищенными людьми.