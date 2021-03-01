Экс-генпрокурор будет вести политическое шоу, которое будет выходить раз в неделю.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко трудоустроился на "5 канале", который принадлежит экс-президенту Петру Порошенко, и будет вести там политическое шоу.

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на гендиректора канала Владимира Мжельского.

"Мы развесили борды, в которых написано, что он будет работать с марта. Он будет делать свое шоу. Шоу на политическую тематику будет выходить раз в неделю", - сказал Мжельский.

Как сообщается в официальном пресс-релизе "5 канала", Луценко вместе с гостями будет делать прогнозы развития событий, анализировать ошибки власти, представлять альтернативное решение проблем Украины.

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"Неотъемлемым элементом программы является "голос народа" - блиц опрос людей на болезненные вопросы. Зритель обязательно услышит мысли на заявленные темы эфира не только ведущего и гостей программы, но и рядовых украинцев из разных регионов. Мнения людей мы не цензуруем, а подаем их высказывания прямым текстом", - говорится в сообщении.

Юрий Луценко: что о нем известно

Верховная Рада Украины уволила Юрия Луценко с должности генпрокурора 29 августа 2019 года. По словам Луценко, он чувствует облегчение, что покидает пост генпрокурора.

Также он заявлял, что после увольнения из Генпрокуратуры займется здоровьем и будет ходить на допросы.

Верховная Рада назначила Луценко генпрокурором 12 мая 2016 года.

Для того, чтобы назначение Луценко стало законодательно возможным, в тот же день Рада поддержала изменения в законодательство, которые позволяют занимать должность генпрокурора человеку без юридического образования. Глава ВР подписал эти изменения около 13:20, а уже в 14:10 стало известно, что их поддержал и Петр Порошенко. В 15:30 президент передал предложение о назначении Луценко руководителем ГПУ. Тогда же напечатали спецвыпуск "Голоса Украины" с законопроектом под Луценко-генпрокурора.

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Автор: УНИАН