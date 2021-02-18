Покупка телеканала произведена накануне заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое анонсировано на пятницу, 19 февраля.

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что 18 февраля 2021 года купил телеканал «Прямой», который официально принадлежал бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой".

"Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги… это миллионы и миллионы, для того, чтобы покрыть долги канала. Два часа назад в государственном реестре конечный бенефициарный владелец телеканала "Прямой" изменился. Уже 2 часа им является "Прайм Эссетс Кэпитал", структура, которая на 100% принадлежит Петру Порошенко", - сказал он.

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Стоит отметить, что покупка телеканала произведена накануне заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое анонсировано на пятницу, 19 февраля.

«Владимир Александрович, завтра на СНБО можно вводить санкции против террориста Порошенко. Но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть "5 канал". Подскажу - закончил он плохо», - сказал Порошенко.

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2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

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Автор: УНИАН