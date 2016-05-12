Ради закона под Луценко-генпрокурора напечатали спецвыпуск "Голоса Украины" (фото)

16:39, 12 мая 2016
Политика
1111 0

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты о деятельности Генеральной прокуратуры уже опубликован в спецвыпуске "Голоса Украины".

Фото УНИАН

Соответствующее фото на своей странице в Facebook продемонстрировал народный депутат Владимир Арьев.

Читайте такжеПорошенко предложил Раде назначить Луценко генпрокурором

Закон опубликован в выпуске № 86 (6340).

Как сообщал УНИАН, закон был принят Верховной Радой сегодня, 12 мая. Его уже подписал президент Украины Петр Порошенко.

Закон открывает путь председателю фракции "Блок Петра Порошенко" Юрию Луценко к должности генерального прокурора.

Также президент внес в Раду проект постановления о согласии на назначение Луценко на должность генпрокурора.

Напомним, президент призвал Яценюка и Шокина уйти 16 февраля. При этом Рада окончательно отправила генпрокурора в отставку спустя почти полтора месяца и несколько больничных - 29 марта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter