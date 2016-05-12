Ради закона под Луценко-генпрокурора напечатали спецвыпуск "Голоса Украины" (фото)
Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты о деятельности Генеральной прокуратуры уже опубликован в спецвыпуске "Голоса Украины".
Соответствующее фото на своей странице в Facebook продемонстрировал народный депутат Владимир Арьев.
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Закон опубликован в выпуске № 86 (6340).
Как сообщал УНИАН, закон был принят Верховной Радой сегодня, 12 мая. Его уже подписал президент Украины Петр Порошенко.
Закон открывает путь председателю фракции "Блок Петра Порошенко" Юрию Луценко к должности генерального прокурора.
Также президент внес в Раду проект постановления о согласии на назначение Луценко на должность генпрокурора.
Напомним, президент призвал Яценюка и Шокина уйти 16 февраля. При этом Рада окончательно отправила генпрокурора в отставку спустя почти полтора месяца и несколько больничных - 29 марта.