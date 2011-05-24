Эксперт: задержание Тимошенко – тест на реакцию общества

Эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА считает, что сегодняшнее задержание экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Главном следственном управлении Генеральной прокуратуры и попытка ее ареста является тестом на реакцию общества и последней попыткой запугать лидера «Батькивщины».

Об этом УНИАН сообщили в Институте Горшенина.

«Юлии ТИМОШЕНКО отчетливо дали понять, что власть готова к решительным действиям против нее», – отметил В.ЗАСТАВА.

«Но самое главное, задержание ТИМОШЕНКО и попытка ее ареста – это тест на реакцию общества. Власти необходимо было понять – готовы ли украинцы выходить на акции протеста в случае ужесточения методов борьбы с оппозицией, насколько велика поддержка самой Ю.ТИМОШЕНКО. Судя по заверениям Генеральной прокуратуры Украины о том, что после допроса Юлия ТИМОШЕНКО будет освобождена, определенные сигналы власть получила», - сказал эксперт.

Впрочем, по мнению В.ЗАСТАВЫ, не исключено, что пойти на попятную власть заставила не только и не столько реакция внутри Украины, сколько сигналы извне. «Мы не исключаем, что сегодня были предприняты некие дипломатические активности, и к сведению украинских властей была доведена определенная реакция на случившееся европейских лидеров», – отметил эксперт Института Горшенина.