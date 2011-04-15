Из-за войн чиновников за кресла люди могут остаться без социальных выплат?

Городские власти Черкасс предупреждают о возможности прекращения социальных выплат из-за постановления Сосновского районного суда города об остановке действия решения горсовета "О городском бюджете на 2011 год".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасского горисполкома.

В частности, 13 апреля судья Сосновского районного суда, удовлетворив ходатайство Сосновского районного совета Черкасс об обеспечении иска по административному делу, остановила действие решения городского совета «О городском бюджете на 2011 год» именно в части социальных выплат.

"К величайшему сожалению, беспокоясь о своих зарплатах, должностях, должностные лица Сосновской районного совета обратились в суд о признании решения городского совета "О неделегировании полномочий районным советам", принятого в феврале текущего года, недействительным. Параллельно они обратились в суд, чтобы приостановить решение о городском бюджете на этот год. Тем самым оставили без социальных выплат десятки тысяч черкащан", - сказала директор Департамента бюджетной политики Наталия ДЖУГАН.

По ее словам, Черкасский горисполком планирует в апелляционном порядке обжаловать соответствующее решение суда. "В ближайшее время будет созвано внеочередное заседание сессии городского совета, на которой рассмотрят этот вопрос", - сообщила Н.Джуган.

В Черкасском горисполкоме объяснили, что сейчас в городе существует два районных совета - Сосновский и Приднепровский. В феврале 2011 году Черкасский горсовет принял решение "О неделегировании полномочий Сосновскому и Приднепровскому районным советам" в связи с отсутствием выборов депутатов районных советов в октябре 2010 года. На основании этого городской совет изменил процедуру прохождения средств на социальные выплаты: отныне они проходят через горисполком и органы Госказначейства. В свою очередь Сосновский районный совет обратился в суд с двумя исковыми заявлениями об отмене решения городского совета "О неделегировании полномочий Сосновскому и Приднепровскому районным советам" и "О городском бюджете на 2011 год".