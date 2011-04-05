Яценюк требует разобраться с закрытием 5 школ в Донецкой области

Народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК требует от генерального прокурора Виктора ПШОНКИ разобраться с закрытием 5 школ в городах Макеевка, Донецк и Торез Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной организации партии «Фронт Змін», А.ЯЦЕНЮК направил В.ПШОНКЕ депутатское обращение относительно закрытия пяти школ в Донецкой области.

Партийный лидер требует, чтобы генеральный прокурор осуществил проверку решений Макеевского горсовета от 25 марта о закрытии общеобразовательных школ №3, №27 и №100, а также Торезского горсовета от 28 января о закрытии школы №27 и Петровского райсовета г. Донецка о закрытии школы №111.

Местная власть объясняет необходимость закрытия данных учебных заведений оптимизацией ради экономии бюджетных средств и говорит, что закрывают недозаполненные школы.

Однако во «Фронте Змін» подчеркивают, что у детей этих школ условия обучения были значительно лучше, чем им предлагают при переходе в другие учебные заведения.

В частности, принято решение о закрытии Макеевской украиноязычной школы №3, в которой в 1-9 классах сегодня учатся 114 детей, наполняемость одного класса в среднем от 12 до 22 учеников. При этом детям предлагается переходить в соседнюю русскоязычную школу - в украинские классы их не возьмут, потому что они уже сейчас переполнены.

В Торезской 27-й школе учатся 170 детей. Также при учебном заведении работает вечерняя школа, в которой 60 учеников. Третий этаж школы городской совет отдает в аренду отделению Харьковского политехнического института, где учатся 220 студентов. То есть, в здании школы обучаются 450 человек при проектной мощности 539 учеников - школа заполнена на 83,5%.

Кроме того, школы, в которые предлагают перевести детей из этих 5 закрывающихся учебных заведений, или переполнены, или с другим языком обучения, или расположены далеко - в одном из случаев ближайшая школа в 10 километрах от нынешней, в другом - детям придется проходить несколько железнодорожных переездов.

А.ЯЦЕНЮК в своем обращении к генпрокурору отмечает, что власти планируют сэкономить 320 млн. грн., закрыв 10% школ области, в то же время в этом году бюджетные расходы на содержание центральных органов власти увеличились на 5 млрд. грн.

Лидер «Фронта Змін» требует, чтобы генеральный прокурор осуществил проверку законности принятия решений о закрытии каждой из этих школ, и в случае выявления нарушений принял соответствующие меры с привлечением к ответственности виновных.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».