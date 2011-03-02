Апелляционный суд тоже решил, что убийство Гонгадзе - не заказное

Апелляционный суд Киева подтвердил решение Печерского районного суда столицы о законности закрытия Генеральной прокуратурой уголовного дела бывшего генерала МВД Украины Алексея ПУКАЧА в части обвинения в заказном характере убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Как сообщила УНИАН адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, таким образом, своим постановлением сегодня суд отказал ей в удовлетворении ее жалобы на неправомерность решения ГПУ и Печерского райсуда.

Как сообщал УНИАН, 31 января Печерский райсуд Киева признал законным постановление Генпрокуратуры о закрытии уголовного дела в отношении А.ПУКАЧА в части обвинения в заказном характере убийства Г.Гонгадзе.

Ранее В.ТЕЛИЧЕНКО и пострадавший Алексей ПОДОЛЬСКИЙ просили суд отменить постановление о закрытии уголовного дела в отношении А.ПУКАЧА в части обвинения в заказном характере убийства Г.Гонгадзе.

7 февраля В.ТЕЛИЧЕНКО подала жалобу в Апелляционный суд Киева на постановление Печерского райсуда столицы.