Апелляционный суд тоже решил, что убийство Гонгадзе - не заказное
Вдова жаловалась на ГПУ
|Валентина Теличенко
Как сообщила УНИАН адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, таким образом, своим постановлением сегодня суд отказал ей в удовлетворении ее жалобы на неправомерность решения ГПУ и Печерского райсуда.
Как сообщал УНИАН, 31 января Печерский райсуд Киева признал законным постановление Генпрокуратуры о закрытии уголовного дела в отношении А.ПУКАЧА в части обвинения в заказном характере убийства Г.Гонгадзе.
Ранее В.ТЕЛИЧЕНКО и пострадавший Алексей ПОДОЛЬСКИЙ просили суд отменить постановление о закрытии уголовного дела в отношении А.ПУКАЧА в части обвинения в заказном характере убийства Г.Гонгадзе.
7 февраля В.ТЕЛИЧЕНКО подала жалобу в Апелляционный суд Киева на постановление Печерского райсуда столицы.