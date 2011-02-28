Economist - о годе Януковича: очевидным является засилие бандитов и кумовство

Британский журнал Экономист видит мало оснований для празднования, и в то же время множество - для беспокойства, поскольку Украина при Президентстве Януковича олицетворяет собой тренд: "экспансия на восток западноевропейских ценностей, имевшая место в 90-х годах, сменилась продвижением в западном направлении постсоветской модели".

Несмотря на заверения украинских высокопоставленных чиновников, что реформы в Украине уже набирают силу, британский журнал считает, что в действительности уже "очевидным является засилие бандитов и непотизм (кумовство - Ред.)", в то время как реформам еще только надлежит начаться. "Первые местные выборы при Януковиче оказались грязными. В воздухе сгущается атмосфера запугивания. Инвесторы жалуются, что их бизнесы переходят в руки приближенных к Януковичу".

Журнал проводит параллель за параллелью с Россией. "Как и в России на рассвете путинского правления, влияние парламента, премьер-министра и правительство было ограничено. Решения принимаются в президентской администрации. Прокуроры, Конституционный суд и центробанк утратили остатки самостоятельности... Еще одна страница, переписанная Януковичем из путинской книжки, это эксплуатация правой националистической партии в Западной Украине, чтобы использовать ее в качестве оппозиции, которую можно преодолеть движением руки и которую можно продемонстрировать Западу и Киеву как уродливую альтернативу возглавляемой им Партии регионов"

"Чтоб предоставить удару по Тимошенко вид легитимности, правительство наняло американскую компанию, чтобы та проверила ее поведение на премьерской должности. Нашли - с гулькин нос. Теперь ее обвиняют в использовании денег, полученных от продажи квот на выбросы в атмосферу парниковых газов, на выплату пенсий, а не на борьбу с загрязнением, а также в закупке карет скорой помощи, которые не отвечают стандартам.

В стране, где крадут миллиарды долларов от теневых сделок с газом, такие обвинения кажутся не только политизированными, но и неубедительными".

В чем повезло Януковичу, считает "Экономист", так это в том, что его поступки подвергаются хилой критике со стороны Запада. Причиной этому - усталость Запада от Украины, а также то, что в администрации США есть сейчас задания поважнее. Кроме того, Вашингтону неудобно критиковать Януковича после того, как он заявил о своем желании передать США запасы высокообогащенного урана.