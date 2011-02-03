Наливайченко: надо расследовать преступления против человечности

Председатель политического совета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что следует продолжить расследование преступлений против человечности, совершенных на территории Украины в период с 1917 по 1991 год.

Об этом он заявил, выступая на научном семинаре в Киево-Могилянской академии «Голодомор 1932-1933 годов в Украине в свете Закона Украины «О Голодоморе 1932-1933 годов» и международного права», сообщает пресс-служба партии.

«Проведение национального расследования и получение приговора украинского суда по прецедентному для Украинского государства уголовному делу относительно Голодомора четко засвидетельствовало, что мы на нашей территории способны провести расследование и осудить организаторов преступления против человечности», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также заметил, что таким образом наше государство применило и полностью выполнило свои международные обязательства по Конвенции ООН как 1948, так и 1968 года.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил важность научного изучения, а главное - правового реагирования на те преступления, которые до этого времени остались ненаказанными.

«Такая работа должна быть продолжена. Мы должны обязательно расследовать преступления принудительного отделения детей от родителей, которые начались с 20-х годов прошлого века, а также создание концлагерей, которые появились на нашей территории в результате декрета Калинина 1919 года. Такие преступления должны быть расследованы и наказаны», - сказал председатель политсовета «Нашей Украины».

«Это нужно для того, чтобы карательные органы не могли действовать против людей, которые способны думать, чтобы ни один концлагерь больше не появился в моем государстве», - подчеркнул он.

Кроме того, убежден В.НАЛИВАЙЧЕНКО, коммунистическая идеология как идеология человеконенавистничества должна быть осуждена обществом, а народные депутаты Украины, по примеру других цивилизованных стран постсоветского пространства, должны принять закон, которым и идеология, и символика, и главное – преступные методы коммунистов были бы запрещены навсегда.