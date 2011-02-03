Чьим хлебом будут кормить 11 тысяч военных?

Компания «Провідна продовольча компанія» обвиняет Министерство обороны Украины в отказе подписать с ней договор как с победителем тендера на поставки питания для воинских частей в Киевской и ряде других областей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор предприятия «Провідна продовольча компанія» Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

По его словам, осенью 2010 года в очередном тендере Министерства обороны на организацию питания воинских частей выиграло предприятие «Провідна продовольча компанія». Директор компании отметил, что по результатам тендера было получено право на поставку питания для целого ряда в/ч Киевской, Житомирской, Сумской и Черкасской областей, в которых проходят службу около 11 тысяч военнослужащих. Однако, несмотря на это, компания не была допущена министерством к осуществлению своей деятельности, в том числе и в тех частях, которые сейчас испытывают перебои с поставками хлеба. Вместо «Провідної продовольчої компанії», сказал Д.МЕДВЕДЕВ, кормить военных продолжил работавший в этих частях «Белоцерковский военторг», контракт которого с Министерством обороны после проведения тендера утратил свою силу.

Директор компании сказал, что в этой ситуации непонятны мотивы Министерства обороны, допустившего не только нарушение законодательства, но и срыв поставок провианта в военные части. Он добавил, что неоднократные обращения компании к министерству с предложением согласно закону подписать договор о предоставлении услуг не имели никакой реакции. Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что в случае дальнейшего игнорирования министерством «Провідної продовольчої компанії», они будут обращаться в суд, чтобы добиться защиты своих законных прав.

Как сообщал УНИАН, в летной бригаде, которой командует полковник Дмитрий ФИЛАТОВ (военный гарнизон Борисполь, который обеспечивает перелеты, в частности, руководящего состава Минобороны и Генштаба ВСУ) с 26 января с. г. военнослужащие не получают хлеб с хлебокомбинатов, а вынуждены выпекать его собственными силами.

Как стало известно, в подобной ситуации оказалась не только эта войсковая часть. В частности, такая же проблема сложилась в Васильковском гарнизоне.

По словам начальника планово-экономического отдела государственного предприятия Министерства обороны “Белоцерковский военторг” Светланы БАБЕНКО, по состоянию на 2 февраля Министерство обороны до сих пор не рассчиталось с государственным предприятием “Белоцерковский военторг”, которое и обеспечивает организацию питания в этих частях.

По ее словам, предприятие не получило средств от Минобороны ни за последний квартал 2010 года, ни за организацию питания в январе из нового бюджета. На предприятии не исключают, что следом за хлебопеками, и другие поставщики могут приостановить поставки продуктов военторгам для солдатского стола.