Ефремов призвал нардепов не быть страусами

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает народных депутатов продуктивно поработать на текущей сессии парламента, поскольку потом начнется подготовка к выборам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета.

По словам В.ЛИТВИНА, «эта сессия должна быть наиболее продуктивной и ответственной. И мы понимаем, что потом мы все будем собираться на выборы». При этом он уточнил: «Ну, не все, а кто захочет этого».

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ призвал провести текущую сессию конструктивно. По его словам, в ближайшее время необходимо рассмотреть «три знаковых вопроса, которые волнуют наше общество и от решения которых мы не можем уже уходить, и мы не можем прятать голову, как страусы, в песок». По его словам, речь идет о пенсионной реформе. Он считает, что на нынешней сессии парламент должен высказать свою точку зрения, поддерживает ли он предложения, которые поступают от Кабинета министров Украины по данному вопросу.

А.ЕФРЕМОВ также подчеркнул, что важно на текущей сессии решить земельный вопрос. Он напомнил, что в ближайшие месяцы должны быть проведены парламентские слушания и относительно пенсионной реформы, и относительно вопроса земли.

Еще одним знаковым вопросом А.ЕФРЕМОВ назвал возврат вкладов вкладчикам Сбербанка. Он сказал: «Мы должны с правительством найти ответ по срокам и по механизму возврата таких вкладов». По его словам, это необходимо сделать с тем, чтобы не было никаких политических спекуляций на эту тему.