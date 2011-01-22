Тимошенко: День Соборности — это не акт гражданского неповиновения

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинцев с Днем Соборности и призвала к единству.

Об этом говорится в поздравлении Ю.ТИМОШЕНКО по случаю Дня Соборности.

"День Соборности — это не акт гражданского неповиновения. Это общее празднование объединения людей, которые живут в разных частях нашего государства. Это праздник объединения Западной и Восточной Украины. Это праздник, который дает надежду на то, что народ Украины станет сильным, потому что будет единым", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Мы сильные своим разнообразием. В Донецке и Львове, Симферополе и Чернигове, Черновцах и Сумах хотят жить в богатой европейской стране, где каждый будет иметь гарантированные социальные и политические права. Люди всех национальностей, которые являются гражданами Украины, имеют одинаковые жизненные устремления. Потому что мы все любим Украину, стремимся жить в мире и согласии. Хотим в достатке воспитывать своих детей. День Соборности должен засвидетельствовать, что мы едины", - убеждена лидер БЮТ.