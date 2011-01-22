Политологи: никакой Конституционной ассамблеи в Конституции нет

Конституционная ассамблея может стать "камуфляжным" органом для демонстрации властью демократичности процесса подготовки и принятия изменений в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразили на пресс-конференции в Киеве руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО и научный директор школы политической аналитики Киево-Могилянской академии Алексей ГАРАНЬ, комментируя инициативу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о создании Конституционной ассамблеи.

"Я думаю, что в исполнении ЯНУКОВИЧА создание такой Конституционной ассамблеи будет большей частью каким-то "камуфляжным" органом. Я не думаю, что если такой орган будет создаваться, то он действительно будет создаваться таким образом, чтобы в нем были представлены разные мнения, и чтобы он действительно что-то реально произвел. Я в это не верю. К сожалению, все президенты, создающие такие структуры, преследуют свои собственные цели. И ЮЩЕНКО это тоже показал", - сказал А.ГАРАНЬ.

В то же время политолог напомнил, что действующая Конституция предусматривает только один способ, в которой могут приниматься изменения к Основному Закону. "Механизм (Конституционной ассамблеи - УНИАН) не прописан в нашей Конституции, и сначала его надо прописать в Конституции, поскольку иначе эта Конституционная ассамблея - это такой консультативный орган с неопределенными полномочиями.", - считает А.ГАРАНЬ.

"В чем есть опасность, действительно, это в том, чтобы не использовать Конституционную ассамблею как какой-то недемократичный инструмент конституционного процесса.

Есть порядок внесения изменений в Конституцию, который закреплен в Основном Законе, который сейчас действует. Там все четко прописано. Там нет никакой Конституционной ассамблеи. Мне кажется, что Конституционная ассамблея может появиться, но она, скорее, будет институтом подготовки и обсуждения конституционных изменений, но изменения будут приниматься Верховной Радой", - в свою очередь допустил В.ФЕСЕНКО.

По его словам, тема конституционной реформы должна быть представлена в послании Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в парламент в конце февраля или в марте. "Конституционные изменения будут - это обещали европейцам. ЯНУКОВИЧ обещал снять определенный негативный контекст в связи с решением Конституционного суда, чтобы показать, что конституционный процесс проходит нормально, легитимным образом", - убежден В.ФЕСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 января Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил о начале в ближайшее время работы над созданием в государстве Конституционной ассамблеи с целью совершенствования Основного Закона.

"Большой труд нас ожидает относительно усовершенствования базовых положений Основного Закона, которые бы отвечали реалиям современного мира. В ближайшее время мы начнем работу по созданию модели Конституционной ассамблеи как эффективного совещательного механизма, который позволит согласовать позиции специалистов по конституционному праву, политическим экспертам, политикам, общественности", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.