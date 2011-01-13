Янукович создаст Конституционную ассамблею

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о начале в ближайшее время работы над созданием в государстве Конституционной ассамблеи с целью совершенствования Основного Закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на заседании Комиссии по развитию демократии и утверждению верховенства права, которое проходит сегодня в Киеве.

«Большой труд нас ждет по усовершенствованию базовых положений Основного Закона, которые бы отвечали реалиям современного мира», - сказал Президент.

По его словам, «в ближайшее время мы начнем работу с создания модели Конституционной ассамблеи как эффективного совещательного механизма, который позволит согласовать позиции специалистов по конституционному праву, политическим экспертам, политикам, общественности».

«Мы совместно пройдем весь путь от дискуссий по ключевым вопросам реформы политической системы до конкретных положений обновленного Основного Закона», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он объяснил, что целью этой работы является формирование сбалансированной системы представительской демократии европейского образца, укрепление парламентаризма, построение эффективной вертикали исполнительной власти и создание действенных механизмов прямой демократии.

«Государству и народу Украины нужно настоящее и демократическое движение вперед: без потрясений, спекуляций и уродливых разрушительных политических экспериментов», - заявил глава государства.