Яценюк предлагает ВР создать конституционную ассамблею

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК предлагает образовать в стране Национальную конституционную ассамблею.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта Змін”, сегодня в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления ВР «Об образовании Национальной конституционной ассамблеи», автором которого является А.ЯЦЕНЮК.

В проекте отмечается, что заданием конституционной ассамблеи будет разработка проекта новой редакции Конституции для вынесения его на всеукраинский референдум.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в Конституции Украины единственным источником власти определен народ, поэтому он не может быть отстранен от процесса разработки и утверждения новой редакции Основного Закона, но ни разу за 20 лет независимости Украины народ не принимал участия в принятии Конституции, по которой должна жить страна.

«Конституция Украины была изменена сомнительным способом под конкретного человека - Президента ЯНУКОВИЧА. Это дало ему неограниченную власть, но это не улучшило, а только ухудшило жизнь людей”, - прокомментировал необходимость создания конституционной ассамблеи А.ЯЦЕНЮК По его словам, “улучшение жизни почувствовали некоторые члены Партии регионов, а обычные люди ощутили на себе результаты псевдореформ – Налоговый кодекс и повышение пенсионного возраста только начало».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «при такой узурпации властных полномочий одним человеком страна не будет развиваться”. “Интересы народа, который по Конституции является единственным источником власти в стране, проигнорированы, ведь действующая Конституция Украины не обеспечивает прав и свобод человека и гражданина, не гарантирует выполнения социальных стандартов жизни и экономических реформ, баланса и распределения ветвей власти в стране”, - добавил он. При этом депутат подчеркнул, что для того, чтобы “остановить деградацию страны и вернуть ее на путь развития, Конституция должна быть изменена с участием народа и принята на референдуме, но начать этот процесс должна Национальная конституционная ассамблея, образовать которую я призываю парламент».

Лидер «Фронта Змін» отметил, что к обсуждению предложений по системному совершенствованию Конституции необходимо привлечь Президента Украины, политические партии и фракции Верховной Рады. “Должны быть учтены предложения парламента Крыма, областных, Киевского и Севастопольского городских советов, специалистов Национальной академии наук, ведущих специалистов в области конституционного права, других научных работников, всеукраинских правозащитных общественных организаций”, - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что подготовленные ассамблеей предложения необходимо вынести на общественное обсуждение, после чего проект новой редакции Конституции Украины внести на рассмотрение Верховной Рады Украины и утвердить всеукраинским референдумом.

Согласно проекту постановления, персональный состав Национальной конституционной ассамблеи формируется на паритетной основе отдельным решением Верховной Рады на основании открытых консультаций с Президентом, политическими партиями и депутатскими фракциями парламента, с учетом предложений Верховной Рады Крыма, областных, Киевского и Севастопольского городских советов, Национальной академии наук Украины, ведущих специалистов в области конституционного права, других научных работников и всеукраинских правозащитных общественных организаций.

А.ЯЦЕНЮК предлагает до 1 марта 2011 года провести учредительное заседание для предоставления предложений положения и персонального состава Ассамблеи, подать их в парламент, а уже до 1 мая 2011 года провести первое слушание для предоставления информации парламента о состоянии работы над проектом новой редакции Конституции.