Томенко видит символ в том, что о единстве будут говорить на 4 площадях

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО отмечает, что «совместными усилиями» власти и оппозиции сделано все, чтобы продемонстрировать украинцам и миру, что нынешнее Украинское государство слишком далеко от идеалов единой соборной страны, о которой мечтали отцы-основатели УНР и ЗУНР, подписывая соответствующие документы 22 января на Софийской площади и заявляя, что отныне Украина едина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал, комментируя значение Акта Соборности и подготовку к празднованию Дня Соборности.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что имеет в виду не формальное единство украинских земель в составе Украинского государства. Речь «идет о единстве стратегии развития, общности традиций и ценностей, которые пропагандируются властью и оппозицией», - сказал он.

Вице-спикер назвал символическим, что только в Киеве о единстве будут говорить параллельно на четырех главных площадях города. «Создается впечатление, что, если бы в центральной части столицы были больше площадей, то все они были бы заняты разными политическими силами, потому что каждая имеет свою точку зрения и свое понимание единства», - отметил политик.

«Поэтому, можно говорить, что в 2011 году единая соборная Украина остается несбывшейся мечтой», - сказал Н.ТОМЕНКО.