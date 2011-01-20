Ющенко: посадить за решетку политика теоретически еще невозможно

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что сегодня нереально посадить за решетку кого-либо из украинских политиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-президент сказал во время общения с журналистами в созданном им Институте стратегических инициатив.

«Я знаю, что мы представляем политически сложное государство, где посадить за решетку политика теоретически еще невозможно», - сказал он. По его словам, как только правоохранительные органы пытаются зацепить политика, появляется контраргумент – это политические репрессии. И Право, по мнению В.ЮЩЕНКО, применить к политику в Украине невозможно. «Потому для очень многих людей, которые есть сегодня в украинской политике, есть два пути - либо в тюрьму, либо в парламент. Но они выбирают парламент, потому что парламент дает иммунитет», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Перед этим, отвечая на вопрос, почему он в период своего президентства не смог посадить за решетку коррупционеров, В.ЮЩЕНКО отметил: «Если Президент начнет сажать в тюрьму, то будет то же, что в Гаити, Кот-д`Ивуаре, или как сейчас в Тунисе. Если будет истребован такой механизм расправ, даже справедливых, так что я могу сказать: Вы хорошо знаете, с кого нужно начать, но очень плохо знаете, на ком нужно закончить – а конец, как правило, дойдет до вашего села и коснется самого крайнего дома, вот тогда вы вспомните о демократии», - отметил он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что подобными вопросами должен заниматься не Президент, а правоохранительные органы. «Не местью нужно жить. Зла не должно быть. Справедливость заключается в неотвратимости наказания, а не в его глубине», - сказал экс-президент.