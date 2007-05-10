Симоненко: обвинение в торможении - это умышленное давление

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО считает, что обвинение в затягивании работы группы по подготовке досрочных парламентских выборов является давлением на нее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи представителей рабочей группы с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

По словам П.СИМОНЕНКО, «обвинение в торможении - это преднамеренное давление, в том числе и на рабочую группу, чтобы не решать все вопросы, которые являются комплексными». При этом он отметил, что если не в комплексе решать вопросы, то тогда невозможно выйти из кризиса.

По словам лидера коммунистов, прежде чем сегодня говорить о дате проведения досрочных выборов, нужно четко понимать «какие мы будем иметь последствия». «Если так будет готовиться у нас избирательная кампания, к которой сегодня очень стремитесь, то это приведет к очень серьезным экономическим следствиям», - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.

В ответ В.ЮЩЕНКО сказал, что кризис никогда не давал позитивных последствий, потому каждая политическая сила должна осознавать, что нужно «как можно быстрее выйти из политического кризиса, и это ключевая задача».

П.СИМОНЕНКО, в свою очередь, обратился к В.ЮЩЕНКО, чтобы он «исключил тот саботаж, который происходит на местах» на уровне райгосадминистраций и облгосадминистраций.

На это В.ЮЩЕНКО отметил: «Мы сейчас поговорим кто саботирует выборы и кому они не нужны».

П.СИМОНЕНКО ответил, что «готов дискутировать, в том числе и относительно того, кто сегодня инвестирует политический кризис в государстве».

Он также предложил сегодня провести круглый стол с участием политических партий, которые зарегистрированы в Министерстве юстиции, поскольку субъектами избирательного процесса являются все партии и блоки, а не только партии, представленные в парламенте.

По убеждению П.СИМОНЕНКО, сегодня существует угроза, что «две или пять партий узурпируют политическую власть в государстве, и это также путь в никуда».