Тимошенко прибыла в суд, чтобы поддержать Луценко

Лидер партии “Батьківщина”, екс-прем’єр-міністр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня прибыла на заседание Апелляционного суда Киева, который сегодня начнет рассмотрение жалобы экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО на судебное решение о его аресте.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам у входа в здание суда Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я пришла поддержать Юру ЛУЦЕНКО. Сказать Юре, что мы солидарны, что мы вместе».

По словам лидера “Батьківщини”, она не имеет никаких иллюзий относительно того, какое решение примет сегодня апелляционный суд, «поскольку суды в Украине карманные».

Вместе с тем, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что поскольку не является участником процесса, то не имеет права подавать никакие ходатайства.

«Я просто хочу посмотреть в глаза тем людям, которые будут лишать свободы человека. Им надо знать, что им, как и этой мафии, которая сейчас властвует в Украине, когда-то тоже придется отвечать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.