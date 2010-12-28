Эксперты поняли, от чего будут зависеть сроки следствия по Тимошенко

Преследование лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО обусловлено желанием власти убрать партию «Батькивщина» с политической карты страны накануне парламентских выборов и не дать ей возможности получить депутатский мандат.

Такое мнение высказали известные эксперты и политологи журнала «Український тиждень».

«Подписка о невыезде ограничивает передвижение Юлии Владимировны, как по стране, так и за границу, где она может доносить свою позицию и критику властей, – говорит политолог Вадим КАРАСЕВ. – А, кроме того, парализует участие «Батькивщины» в выборах, делает ее неполноценной. Потому что без своего лидера партия будет обезглавленной, Ю.ТИМОШЕНКО заменить не сможет никто, особенно на предвыборных митингах».

Политолог уверен, что все это дело «делается четко под избирательную гонку, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО не могла ни баллотироваться, ни получить депутатский мандат».

В свою очередь директор политико-правовых программ Центра имени Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО считает, что сроки рассмотрения дела против Ю.ТИМОШЕНКО будут зависеть от политической ситуации, а именно - определения конкретной даты парламентских выборов.

«Понятно, что дело и судебный процесс будут максимально использоваться для блокирования участия БЮТ и ее лидера в избирательной гонке», - подчеркнул он.

Политолог Кость БОНДАРЕНКО считает, что сейчас действия власти очень тяжело спрогнозировать, однако, по его словам, четко понятно, что есть установка на окончательное выведение Ю.ТИМОШЕНКО из игры.

«Дадут ли ей реальный тюремный срок – большой вопрос», - отметил политолог и напомнил, что 40-дневное пребывание Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО в 2001 году увеличило ее рейтинг почти втрое.

Поэтому, по мнению эксперта, самый реалистичный сценарий - по которому Ю.ТИМОШЕНКО получит условный срок, главным смыслом которого являются не дать ей возможности баллотироваться в Верховную Раду, независимо от того, когда состоятся выборы – в 2011 или в 2012 году.

«Конечно, цель - не дать Ю.ТИМОШЕНКО возглавить протестные акции против власти», - подчеркнул К.БОНДАРЕНКО.