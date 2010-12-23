Нардепы снова засели за бюджет Азарова

Верховная Рада Украины начала рассмотрение во втором чтении проекта государственного бюджета на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, в рассмотрении данного вопроса принимают участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

С докладом выступает министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

Всего ко второму чтению депутаты подали более 2 тысяч поправок.