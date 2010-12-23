Нардепы снова засели за бюджет Азарова
12:19, 23 декабря 2010Политика
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Должны рассмотреть 2 тысячи поправок
Верховная Рада Украины начала рассмотрение во втором чтении проекта государственного бюджета на 2011 год.
Как передает корреспондент УНИАН, в рассмотрении данного вопроса принимают участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.
С докладом выступает министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.
Всего ко второму чтению депутаты подали более 2 тысяч поправок.
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