Документы на подпись Черновецкому возят за границу?

Новогодние праздники мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ проведет за границей.

Об этом сообщает газета “Сегодня”, отмечая, что в Украине его нет с начала ноября, с официального назначения Александра ПОПОВА главой Киевской городской государственной администрации. И когда появится - тоже неизвестно. Как рассказал газете источник из его близкого окружения, Леонид Михайлович уехал в Европу, к жене Алине АЙВАЗОВОЙ, где живет на вилле. И даже документы, где необходима его подпись, ему возят туда. Советник мэра Марта ГРИМСКАЯ отказалась говорить, где сейчас находится ее шеф, но подтвердила, что на официальных праздничных мероприятиях он не появится. «Он выключил даже телефон, «абонент вне зоны доступа», - сказал нам один из лидеров его фракции.

«Я не хочу ни о чем говорить. Мы все устали от внимания, от съемок какими-то скрытыми камерами, вмешательства в жизнь. У меня семья и дети. Конечно, мы будем с папой на Новый год, но где - говорить не буду», - сказала “Сегодня” дочь мэра Кристина ЧЕРНОВЕЦКАЯ.

Кроме того, газета пишет, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ якобы занят написанием новой книги. В кулуарах говорят, что это будет труд о политике. В ней будут эпизоды, посвященные современным и уже бывшим политикам - Юлии ТИМОШЕНКО и Виктору ЮЩЕНКО. Уже написаны несколько глав.