Назначение и.о. генпрокурора носит признаки фальсификации

Назначение заместителя генерального прокурора Виктора ПШОНКИ исполняющим обязанности генпрокурора имеет признаки фальсификации.

Об этом УНИАН заявил народный депутат Украины V созыва от БЮТ Святослав ОЛИЙНЫК.

Он пояснил, что в соответствии с требованиями приказа «О распределении обязанностей между руководителями Генеральной прокуратуры Украины», обязанности генерального прокурора в случае его отсутствия исполняет первый заместитель генерального прокурора Сергей ВИНОКУРОВ.

Исполнение обязанностей генерального прокурора другими лицами из числа заместителей возможно лишь в случае одновременного отсутствия и генерального прокурора, и его первого заместителя, что напоминает одновременную «болезнь» 4 членов ЦИК, отметил С.ОЛИЙНЫК.

По его словам, сегодня есть все основания утверждать, что на В.ПШОНКУ “возлагаются негласные задачи по выполнению заказов правящей коалиции”.

Как отмечает С.ОЛИЙНЫК, “в связи с возбуждением уголовного дела в отношении министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА, в ночь с 13 на 14 апреля В.ПШОНКА вмешался в деятельность работников прокуратуры города Киева, за состояние организации которой отвечает другой заместитель генерального прокурора Украины – прокурор города Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ”.

В связи с этим депутат БЮТ считает, что Генеральная прокуратура Украины используется в качестве “инструмента политической борьбы”.

По словам С.ОЛИЙНЫКА, после “исчезновения” Александра МЕДВЕДЬКО в течение этого же дня Генеральной прокуратурой возбуждены сразу два уголовных дела, связанные с Конституционным Судом Украины. В то же время, подчеркнул он, ни одно процессуальное решение по имеющимся в Генеральной прокуратуре обращениям народных депутатов Украины относительно препятствования осуществлению избирательного права со стороны должностных лиц Кабинета Министров Украины не принято.

С.ОЛИЙНЫК также сообщил, ссылаясь на достоверный источник, что в ближайшее время «заболеет» прокурор города Киева Е.БЛАЖИВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля пресс-служба Генпрокуратуры сообщила о госпитализации генерального прокурора А.МЕДВЕДЬКО в связи с ишемической болезнью сердца на фоне гипертонического криза. На время отсутствия А.МЕДВЕДЬКО исполнение обязанностей генпрокурора возложено на заместителя генерального прокурора Украины В.ПШОНКУ.