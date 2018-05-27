Украина намерилась открыть нефтепровод Одесса–Броды по назначению
Россия загружает трубу, только чтобы не допустить аверса… Украина может поставлять вооружения в Баку, тогда как Ереван поддерживается и вооружается Москвой… Беларусь присоединится к ГУАМ?..
Россия загружает трубу, только чтобы не допустить аверса… Украина может поставлять вооружения в Баку, тогда как Ереван поддерживается и вооружается Москвой… Беларусь присоединится к ГУАМ?..
17 ноября может состояться важное событие в жизни Украины. Как заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, в этот день состоится первая прокачка нефти по трубопроводу Одесса-Броды в аверсном режиме (то есть «в прямом» направлении, а не в обратном). В истории энергетической политики независимой Украины начинается новый этап.
До последнего времени трубопровод Одесса – Броды был чем-то вроде ответвления российской трубопроводной системы: по нему российская компания ТНК-ВР качала «черное золото» в черноморские порты. Стоит напомнить, что изначально труба, на сооружение которой было потрачено 100 миллионов долларов, создавалась для прокачки легкой каспийской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Западной Европы, но с 2004 года используется в реверсном режиме. Для доведения трубопровода до польского Плоцка не хватило политической воли и реального наполнения энергоресурсами, хотя Виктор Ющенко в бытность главой государства даже издавал указы о переводе использования трубопровода Одесса – Броды в аверсный режим.
Аналогичное распоряжение издал и Виктор Янукович в октябре текущего года. Ему предшествовал визит в Украину президента Венесуэлы Уго Чавеса, во время которого стороны договорились о транзите по территории нашей страны энергетических ресурсов для потребностей Беларуси. Та перестала получать дешевую российскую нефть по причине введения на нее Москвой экспортной пошлины (о перспективах создания Союзного государства России и Беларуси теперь вспоминают разве что непечатными словами), и Александр Лукашенко нашел источник жидкого топлива в далекой центральноамериканской стране. Виктор Янукович даже заверил, что эта договоренность не принесет вреда российской стороне, хотя вряд ли такой вариант развития событий понравился Кремлю. На первом этапе планируется использовать железнодорожный транспорт, но в 2011 – 2012 годах Украина готова задействовать и нефтепровод Одесса – Броды.
|Владимир Путин
Тем интереснее выглядит заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о готовности обеспечить увеличение поставок нефти по трубопроводу Одесса – Броды в аверсном направлении. Алиев прибыл в Киев на следующий день после Путина. По трубе можно прокачивать около 9 миллионов тонн нефти в год, но Беларусь не собирается жестко привязываться к украинскому нефтепроводу. К логистике здесь примешивается и политика: Минск налаживает отношения с Европейским Союзом, поэтому часть венесуэльских поставок будет проходить через морские порты балтийских стран. Поэтому каспийская нефть может оказаться дополнительным наполнителем для украинской трубы.
|Виктор Янукович и Ильхам Алиев
|Александр Лукашенко
В любом случае 17 ноября фактически состоится первая коммерческая прокачка нефти по нефтепроводу Одесса – Броды в аверсном режиме. Впервые за 8 лет после сдачи трубопровода в эксплуатацию он будет работать в плановом направлении, что выглядит политически и экономически верным шагом. В другой стране это означало бы и усиление позиций страны в борьбе за контроль над собственной ГТС, но украинское руководство пока не давало оснований подозревать себя в способности разыгрывать стратегические многоходовки. Хотя охлаждение отношений между Киевом и Москвой налицо, последняя определенно попытается навязать свою волю, ведь в Кремле давно воспринимают энергетические вопросы как требующие повышенного внимания.
Евгений Магда