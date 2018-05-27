Украина намерилась открыть нефтепровод Одесса–Броды по назначению

Россия загружает трубу, только чтобы не допустить аверса… Украина может поставлять вооружения в Баку, тогда как Ереван поддерживается и вооружается Москвой… Беларусь присоединится к ГУАМ?..

17 ноября может состояться важное событие в жизни Украины. Как заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, в этот день состоится первая прокачка нефти по трубопроводу Одесса-Броды в аверсном режиме (то есть «в прямом» направлении, а не в обратном). В истории энергетической политики независимой Украины начинается новый этап.

До последнего времени трубопровод Одесса – Броды был чем-то вроде ответвления российской трубопроводной системы: по нему российская компания ТНК-ВР качала «черное золото» в черноморские порты. Стоит напомнить, что изначально труба, на сооружение которой было потрачено 100 миллионов долларов, создавалась для прокачки легкой каспийской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Западной Европы, но с 2004 года используется в реверсном режиме. Для доведения трубопровода до польского Плоцка не хватило политической воли и реального наполнения энергоресурсами, хотя Виктор Ющенко в бытность главой государства даже издавал указы о переводе использования трубопровода Одесса – Броды в аверсный режим.

Аналогичное распоряжение издал и Виктор Янукович в октябре текущего года. Ему предшествовал визит в Украину президента Венесуэлы Уго Чавеса, во время которого стороны договорились о транзите по территории нашей страны энергетических ресурсов для потребностей Беларуси. Та перестала получать дешевую российскую нефть по причине введения на нее Москвой экспортной пошлины (о перспективах создания Союзного государства России и Беларуси теперь вспоминают разве что непечатными словами), и Александр Лукашенко нашел источник жидкого топлива в далекой центральноамериканской стране. Виктор Янукович даже заверил, что эта договоренность не принесет вреда российской стороне, хотя вряд ли такой вариант развития событий понравился Кремлю. На первом этапе планируется использовать железнодорожный транспорт, но в 2011 – 2012 годах Украина готова задействовать и нефтепровод Одесса – Броды.

Вообще вторая половина октября 2010-го стала очень интересной в энергетическом разрезе. Российский премьер Владимир Путин не стал подписывать соглашение о поставках нефти по украинской территории во время своего визита в Киев. Не секрет, что ТНК-ВР (читай – российская власть) загружает нефтепровод Одесса – Броды скорее не для решения экономических проблем, а дабы не допустить его аверсного использования Украиной. Напомним, что эта труба стала одним из краеугольных камней организации ГУАМ, во времена Кучмы претендовавшей на формирование альтернативной российской позиции на постсоветском пространстве.

Тем интереснее выглядит заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о готовности обеспечить увеличение поставок нефти по трубопроводу Одесса – Броды в аверсном направлении. Алиев прибыл в Киев на следующий день после Путина. По трубе можно прокачивать около 9 миллионов тонн нефти в год, но Беларусь не собирается жестко привязываться к украинскому нефтепроводу. К логистике здесь примешивается и политика: Минск налаживает отношения с Европейским Союзом, поэтому часть венесуэльских поставок будет проходить через морские порты балтийских стран. Поэтому каспийская нефть может оказаться дополнительным наполнителем для украинской трубы.

Не менее любопытно недавнее заявление Ильхама Алиева относительно перспектив урегулирования карабахского конфликта с Арменией. Оно было сделано накануне дня голосования на выборах в парламент закавказской республики и вскоре после встречи азербайджанского и армянского президентов в Москве. Алиев не исключил восстановления территориальной целостности Азербайджана вооруженным путем, если дипломатические усилия зайдут в тупик. Становится понятной заинтересованность Баку в сотрудничестве с Киевом – Украина остается серьезным игроком на рынке вооружений, тогда как Ереван поддерживается и вооружается Москвой. Укрепление украинско-азербайджанских отношений может привести к оживлению практически замороженного ГУАМ. Пусть без Молдовы, охладевшей к этому проекту, зато с участием Грузии, также связанной с Азербайджаном нефтепроводом Баку – Тбилиси – Джейхан. Чем черт не шутит: к ГУАМ может подключиться и Беларусь, переставшая держать равнение на Москву.

Россия, воспринимающая постсоветское пространство как собственный задний двор, где все обитатели равны, но некоторые равнее, если на то есть санкция Кремля, к подобному развитию ситуации равнодушно отнестись не сможет. И вырезанный из «Большой разницы», которая транслировалась в Украине, сюжет о «Викторе Всемогущем» может оказаться цветочками по сравнению с тем информационным накатом, который может организовать российское ТВ на Януковича. Не секрет, что у украинского президента хватает болевых точек, а российская власть предпочитает не ограничиваться полунамеками. Александр Лукашенко уже ощутил это, как говорится, в полном объеме. Выстоит ли Виктор Янукович перед возможным информационным ударом? Хватит ли у официального Киева сил и возможностей для диалога с Москвой и защиты собственных экономических интересов? Вопросы остаются риторическими.

В любом случае 17 ноября фактически состоится первая коммерческая прокачка нефти по нефтепроводу Одесса – Броды в аверсном режиме. Впервые за 8 лет после сдачи трубопровода в эксплуатацию он будет работать в плановом направлении, что выглядит политически и экономически верным шагом. В другой стране это означало бы и усиление позиций страны в борьбе за контроль над собственной ГТС, но украинское руководство пока не давало оснований подозревать себя в способности разыгрывать стратегические многоходовки. Хотя охлаждение отношений между Киевом и Москвой налицо, последняя определенно попытается навязать свою волю, ведь в Кремле давно воспринимают энергетические вопросы как требующие повышенного внимания.

Евгений Магда