В CIS-EMO не видят смысла «гнать» на украинские выборы сотни экспертов

В Европе сохраняется самое пристальное внимание к выборам в Украине.

Об этом сказал представитель миссии международных наблюдателей CIS-EMO, экс-премьер министр Словакии Ян ЧАРНОГУРСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Региональные выборы, конечно же, менее значимы для международных миссий, чем парламентские и президентские. Поэтому в этот раз нет никакой необходимости везти в Украину сотни экспертов. Вместе с тем, само наличие международных наблюдателей на региональных выборах в Украине показывает, что в Европе к вашей стране сохраняется самое пристальное внимание. Я не помню, чтоб международные наблюдатели приезжали на выборы в какие-либо другие страны Европы», - подчеркнул Я.ЧАРНОГУРСКИЙ.

В свою очередь исполнительный директор Миссии международных наблюдателей CIS-EMO Марина КОЧЕТКОВА отметила, что в «день тишины» перед выборами на 11.00 ни о каких нарушениях избирательного законодательства от наблюдателей не поступало. Она также отметила, что избирательные комиссии к выборам готовы.

Российский политолог Владимир АРТЕМЕНКО, который также является участником миссии, отметил спокойную обстановку в Украине. По его мнению, каких-либо нарушений, которые могут повлиять на итоги голосования, в Украине не зафиксировано.

Миссию CIS-EMO на региональных выборах в Украине представляют 42 наблюдателя.