Жвания озвучил принципиальную позицию группы «Право выбора»

Парламентская депутатская группа «Право выбора» не будет голосовать за законопроект о языках.

Как сообщила УНИАН пресс-служба партии «Христианско-демократический союз», об этом заявил координатор парламентской группы, член коллегии ХДС, народный депутат Давид ЖВАНИЯ.

«Если проект закона о языках все-таки будет вынесен на голосование в парламенте, депутатская группа «Право выбора» – официальный представитель ХДС в Верховной Раде – не поддержит двуязычность на государственном уровне. Это – наша принципиальная позиция», – сказал он. «Считаю, что государственный язык должен быть один – украинский. Посмотрите, все европейские страны поддерживают свои родные языки. И мы также должны это делать», - отметил Д.ЖВАНИЯ.

«В условиях экономического кризиса и "умирающей" инфраструктуры в стране, мы не имеем права ссориться относительно таких вопросов. Надо засучить рукава и работать. Мы должны максимально отказаться от того, что разъединяет общество», – выразил убеждение политик.