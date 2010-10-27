У Балоги говорят, что их кандидата «закрыли наглухо»

Лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ заявляет, что уголовное дело, по которому сотрудники Службы безопасности 22 октября задержали кандидата на должность Донецкого городского председателя от “Единого Центра” Андрея АМБРОСЕНКА, является полностью сфабрикованным.

Как сообщила УНИАН пресс-служба партии, об этом он заявил на пресс-конференции в Донецке.

По убеждению И.КРИЛЯ, взятие А.АМБРОСЕНКА под стражу является очевидным заказом местной политической элиты с тем, чтобы областная организация “Единого Центра” не смогла достойно завершить избирательную кампанию. По его словам, организаторы и исполнители этого политического преследования рассчитывают парализовать активность донецких “единоцентристов” на подъеме, именно на пике избирательной гонки, в канун голосования.

И.КРИЛЬ информировал журналистов, что в настоящее время А.АМБРОСЕНОК находится в полной изоляции. С ним нет никакой связи, к нему не допускают нового адвоката, с которым заключено соглашение на защиту, даже жене задержанного не дают возможности поговорить с ним. «Тот факт, что кандидата в мэры закрыли наглухо, четко свидетельствует о целенаправленном политическом заказе, политическом киллерстве. Исполнителем стала Служба безопасности, которая явно занимается не тем, что определено для нее законодательством. Когда допущен произвол – напрасно говорить о соблюдении прав человека», – сказал И.КРИЛЬ.

Народный депутат отверг все упреки в том, что А.АМБРОСЕНОК вроде бы причастен к разворовыванию государственного имущества. Политик убежден, что все должностные лица, которые публично обвинили его однопартийца в этом преступлении, рано или поздно будут отвечать за распространение лжи.

«Как выяснилось, проблемы в отношениях с бизнесменом АМБРОСЕНКОМ возникли у некоего «Укрбизнесбанка». Причем возникли как-то внезапно, и так же мгновенно появилось уголовное дело. В любом случае ни о каком разворовывании госсобственности не может быть и речи. Просто господину АМБРОСЕНКУ надо было не дать дойти до финиша избирательной кампании. Ведь нормальный кандидат, перспективный политик, который хочет изменений в государстве, явно мешал тем, кто просидел на должностях всю свою жизнь и не на словах, а на деле знает, что такое «разворовывание государственной собственности». Конкурента надо было исключить из выборов, что и было сделано», – сказал лидер “Единого Центра”.

Он также сообщил, что интересы А.АМБРОСЕНКА будет представлять другой адвокат вместо Сергея ОСЫКИ. Однако нового защитника не допускают к задержанному, в то же время следствие хочет оставить бывшего адвоката. «Этот кричащий факт свидетельствует о политической почве дела и указывает, что С.ОСЫКА выполняет политический заказ», – отметил И.КРИЛЬ.

Интервью Игоря КРИЛЯ УНИАН читайте тут