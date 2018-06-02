Игорь Криль: Как власть ни фальсифицировала бы выборы – за все придется отвечать

В Донецке СБУ стремится устранить нашего кандидата... Судебная реформа заключается в том, что стало легко руководить судьями... 18 официантов в КС приняли решение, за которое будут отвечать перед законом… Лидер партии “Единый центр” Игорь Криль ответил на вопросы корреспондента УНИАН.

КАК БЫ ВЛАСТЬ Ни ПЫТАЛАСЬ ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ ВЫБОРЫ – ЗА ВСЕ ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ После последнего съезда Единого центра у вас вместо одного лидера появилось десять лидеров – членов коллективного органа управления. Почувствовали ли вы эффект от этих изменений? Как вообще принимаются решения – консенсусом? У нас не принимаются решения, которые являются противоречивыми. Если хоть один из лидеров говорит “нет”, такое решение или откладывается или вообще отметается. И это большой позитив.

За результат нынешних местных выборов отвечает какой-то отдельный представитель вашего руководящего органа – коллегии? У нас, кроме уставной структуры партии, есть и избирательная. Ее лидер – Виктор Балога, а я – руководитель штаба. То есть, по сравнению с другими, как вы говорите, лидерами, мы несем большую ответственность за работу во время избирательной кампании.

Единый Центр перед выборами провел праймериз. Было объявлено, что на них выдвинуто 4 тысячи кандидатов, из которых 25 процентов, – беспартийные или члены других партий. Попал ли кто-то из них в списки на местных выборах или стал кандидатом на должность городского головы?

Мы включили в наш партийный список тех победителей праймериз, кто дал согласие баллотироваться.

На каких позициях они в списках? Мы приняли решение на этих выборах формировать списки из кандидатов, которые также баллотируются и в мажоритарных округах. То есть большого значения место в списке не имеет. Каждый работает на своей территории как на собственный авторитет, так и на авторитет партии. И если работает хорошо, то обязательно станет депутатом.

Господин Балога заявлял, что задание партии на этих выборах - попасть в тройку лидеров. Реально ли в нынешних условиях избирательной кампании выполнить такое задание? Этот ориентир был назван на партийном съезде в августе. Думаю, что какими бы тяжелыми эти условия не были, но задание не меняется. В жестких условиях, которые предложила властная команда, выйти из ситуации могут только организованные структуры. Единый центр является такой структурой.

Как вы планируете бороться с админресурсом на выборах? Единый центр выдвинул почти 14 тысяч кандидатов в депутаты областных, городских и районных советов. В своих округах они будут иметь если не представителей в избирательных комиссиях, то по крайней мере наблюдателей. Будем жестко контролировать ситуацию на участках. Кроме того, на протяжении последних 5-7 лет в Украине осознали важность экзит-полов. Если их результаты совпадают с данными избирательных комиссий, – это свидетельство демократичности выборов. И это подтвердили последние президентские выборы. Мы заказали экзит-пол в компании GFK Ukraine. Это часть международной исследовательской группы, авторитетная структура, которая на прошлых президентских выборах дала очень точный результат, максимально приближенный к официально объявленным цифрам. Мы не сомневаемся, что результат опроса на выходе из участков, будет настоящим результатом этих выборов. Что будет в протоколах – увидим. В любом случае, что власть ни делала бы, как бы она ни пыталась фальсифицировать эти выборы – за все придется отвечать если не сегодня, то завтра. Люди должны знать правду. Мы – единственная партия, которая для этого работает.

GFK Ukraine – действительно известная организация, однако это единственный экзит-пол на этих выборах, и его результаты не с чем будет сравнить. Это даст возможность власти утверждать, убеждать людей в том, что полученные данные не отвечают действительности, а исключительно правильными являются официальные результаты. Что делать в этом случае? Я соглашаюсь с тем, что главное – мнение людей. А политики должны сделать все, чтобы украинцы имели информацию, могли анализировать и принимать решение. Единый центр умышленно выбрал очень авторитетную компанию с иностранными корнями, чтобы гарантировать достоверность опроса. Поверят этому граждане или нет, – дело каждого украинца. Власть, конечно, будет утверждать противоположное. Она хоть и «новая», но действует старыми методами. Наша задача – разоблачать все негативные шаги властей предержащих. Мы все будем делать для этого.

В ДОНЕЦКЕ СБУ СТРЕМИТСЯ УСТРАНИТЬ НАШЕГО КАНДИДАТА В каких регионах ЕЦ чувствует себя наиболее уверенно на нынешних выборах? Традиционно в Закарпатье? Мы не делим Украину на более слабые или более сильные части. Наверно, этим Единый центр и отличается от большинства украинских партий. Вы знаете, что сейчас происходит в Донецке. Под надуманными поводами СБУ арестовывает нашего кандидата в мэры Андрея Амбросенка. Это свидетельствует о силе нашей партии в этом регионе и испуге власти. За неделю до выборов по сфабрикованным данным решение принимается чиновниками от власти только от испуга, да еще и все делается руками СБУ, которая к этому не имеет никакого законного отношения.

Ожидаем хороших результатов как на востоке, так и на юге, центре или западе Украины. Все зависит от политической команды в конкретной области, от их мотивации, их желания достигать серьезного результата.

МЫ НЕ ПРОТИРАЛИ ШТАНЫ В ТЕЛЕЭФИРАХ, А РАБОТАЛИ С ЛЮДЬМИ НА МЕСТАХ Единый центр играет на одном электоральном поле со многими “правыми” партиями. Особенно осложнили ситуацию изменения в избирательном законодательстве, которые позволили принимать участие в выборах “молодым” партиям, одновременно это лишило смысла спасительные для них раньше призывы Единого центра об объединении. Насколько жесткой была конкуренция во время кампании? С кем из партий планируете сотрудничать уже по результатам выборов? Во время любых выборов нет союзников, есть конкуренты. Все работают на результат. Однако мы не чувствуем жесткой конкуренции со стороны тех партий, которым изменения к закону позволили принять участие в выборах. Лично я считаю правильным положения, в соответствии с которыми в выборах могут принимать участие партии, чьи ячейки зарегистрированы не раньше, чем за год до дня выборов. На каждых выборах в местные советы появляются блоки под конкретного вождя, пишется какая-то программа, люди голосуют за эту фамилию, а затем оказывается, что за ним ничего не стоит. Вспомните Блок Катеринчука, который прошел в Киевсовет на предыдущих выборах. Есть ли он сегодня? Его нет. Использовалась лишь фамилия. Мы считаем, что неправильно и нечестно также формировать политические проекты исключительно за счет рекламы на телевидении. Ведется имитация существования какой-то партии, а затем под ее флагами в местные советы попадают обычные проходимцы. Мы считаем, что политическую ответственность могут нести только политические команды, которые сформированы не под выборы, а для реализаций конкретных идеологических программ. Потому норма “год до выборов” полезна для политической структуризации общества. Единый центр смог за год перестроить свою структуру, тогда как другие в это время протирали штаны на телеэфирах, а не работали с людьми на местах.

Но задание каждой партии – контролировать свои кадры, ведь партия несет за них ответственность... Если структура формируется за очень короткий период времени к выборам, то она не может ничего надежно контролировать, даю вам гарантию. Она может только заниматься популизмом, протаскивать определенных людей в советы ради каких-то корыстных целей. Нет политической ответственности у такой силы. На следующие выборы эти люди пойдут уже с другой партией...

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО СТАЛО ЛЕГКО РУКОВОДИТЬ СУДЬЯМИ Лидеры партии заявляли, что ЕЦ готов поддержать действующую власть в проведении реформ. Видите ли вы инициативы со стороны власти, которые партия действительно могла бы поддержать? Мы не видим реформ вообще. На протяжении восьми месяцев мы о них лишь слышим. Если и было что-то, то только имитация судебной реформы. Ее основная суть заключается в том, что теперь судей назначает не Верховная Рада, а 15 человек, назначенных президентом или избранных по определенным критериям. Теперь стало легко руководить судьями, и это – основная цель всей реформы. А других изменений – экономических, социальных – не было. Есть только заявления о том, что они якобы будут проводиться. Потому и поддерживать просто ничего. Если так и дальше будет продолжаться, думаю, авторитет власти будет стремительно падать. И это уже происходит. Создается впечатление, что люди пришли к власти, и не знают, что с ней делать для реализации реформ.

На этом фоне, как ЕЦ будет пытаться увеличивать количество сторонников? Как у каждого человека, так и у политической структуры всегда есть цель. Для любой настоящей партии приход к власти нужен не как самоцель, а для улучшения жизни людей. То есть власть – лишь инструмент достижения этой цели. Если для партии власть становится целью, то никаких реформ не будет. Потому Единый центр предложил обществу программу «качественная Украина». Она не привязана к выборам, это концепция развития государства на годы вперед. Мы не говорим обо всем подряд, а только о самых главных вещах: медицине, дорогах, преодолении коррупции, экологии, защите личности. То есть речь идет о наиболее болезненных точках сегодняшнего государства. А центром “качественной Украины” является качественный человек, и это главное задание, которое нужно воплотить в государстве. Люди сами выбирают власть, а затем сетуют на нее. Пока граждане Украины не осознают свой огромный вес как личности, вес своего выбора и не разорвут это замкнутый круг, ничего не изменится.

18 ОФИЦИАНТОВ В КС ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ, ЗА КОТОРОЕ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ Но как эти хорошие намерения воплотить в жизнь? Вы не единственная партия, которая предлагает подобные программы. Тем более что сейчас отменена политреформа. А это значит, что одновременно с усилением полномочий президента существенно снизился политический вес парламента, партий и фракций. Как вести борьбу в этих новых условиях? Понятно, что сегодня мы можем предлагать программу, но имеем мало рычагов для ее реализации. Сегодня вся ответственность в государстве лежит на одном человеке, поскольку Виктор Янукович еще в марте получил то, что Виктор Ющенко не мог получить в течение 5 лет. Он получил и подконтрольный парламент, и правительство, и президентскую вертикаль. Однако этого оказалось слишком мало. Нужны были еще и полномочия Кучмы. И 18 официантов в Конституционном суде приняли соответствующее решение.

Сейчас проходят местные выборы, власть опять ломает через колено Украину. Хочет получить и на этом уровне большинство в советах. После того наступит 100-процентная ответственность одной политической силы за все, что произойдет. Если произойдет улучшение жизни людей, то кто будет против этого – вы ли, я ли? Но если этого не случится, то появятся условия, когда другие политические структуры получат возможность прихода к власти и воплощения своих концепций. Вот тогда мы сможем ее реализовать.

Лидеры партии высказывались за формирование конституционной ассамблеи и проведение референдума относительно конституционных изменений. Как побудить президента пойти этим путем? Направил бы Единый центр своих представителей в такой орган? Если у президента цель – улучшить жизнь народа, то его не нужно будет вынуждать, он сам это сделает. Если у него другие цели, то он никогда этого делать не будет, ведь у него уже все есть. Логика такова: КС принял решение, при этом часть нынешнего состава судей два года тому назад принимала абсолютно противоположное решение. Тогда суд постановил, что закона №2222 уже не существует, а потому его нельзя отменить. Сейчас судьи этого же суда сказали другое – закон можно умножить на нуль и ввести в строй старую Конституцию. Я думаю, что придет время, изменится в Украине власть, и эти судьи будут отвечать перед законом. Это высший судебный орган, и если он может позволить себе такое, то что говорить о других судьях? Президенту логично было бы действительно создать конституционную ассамблею, разработать текст новой Конституции и принять его. Тогда был бы консенсус в обществе. Пока его нет... Дай Бог, чтобы у них хватило политической воли провести реформы, необходимые Украине.

ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНАЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ ДАТА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ – МАРТ 2011 ГОДА Виктор Балога одобрительно отозвался о возможном возврате смешанной системы на парламентских выборах, то есть Единый центр устраивает такой вариант. В таком случае когда должны были бы пройти ближайшие парламентские выборы? Тут вариант один. Берем Конституцию и читаем, что это должен быть март четвертого года полномочий Верховной Рады, то есть март 2011 года. Как можно изменить эти сроки? Так же, как изменяли Конституцию. Возможно, опять конституционные официанты на заказ определенных политических кругов примут решение вроде 1+1 равняется не 2, а 1. Это уже было в отношении президентства Кучмы. Они могут все принять. Но логика такова, что мы не успеем изменить Конституцию и продлить срок полномочий депутатов до 5 лет, мы не сможем это сделать к началу избирательной кампании, которая должна начаться 22 ноября. Так должно было бы произойти, я думаю, что так и будет.

Единый центр устраивает эта дата - март 2011 года? Что значит, устраивает или не устраивает? Есть Конституция, и так должно быть.

В каком формате ЕЦ планирует действовать в Верховной Раде в дальнейшем? Мы не будем прибегать к каким-то действиям для расширения группы Единого центра, которая давно работает в парламенте. Мы не видим в этом никакой целесообразности. Что касается фракции НУ–НС (в которую ЕЦ входит. – Авт.) – вопрос сложный. Ее разбалансированность началась еще с начала формирования, с тех пор, как благодаря позиции и Кириленко, и Луценко Юлия Тимошенко начала разваливать ее изнутри. С того времени эти процессы продолжаются, и фракция полностью расшатана. Сложить что-то вместе, думаю, нереально, тем более, что через пять месяцев уже должны пройти новые выборы.

Разговаривал Дмитрий Горшков