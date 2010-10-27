Табачник кроме истории «подрихтует» под Россию еще и математику с физикой

Россия и Украина договорились создать рабочую группу в составе ученых-историков по подготовке единого учебного пособия для учителей истории.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на очередном совместном заседании Подкомитета по вопросам гуманитарного сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии, которую возглавляют Президенты двух стран.

Как сообщил на пресс-конференции министр образования Украины, председатель украинской части Подкомитета Дмитрий ТАБАЧНИК, к работе группы будут также привлечены ученые Беларуси и Польши.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, вопрос о создании этой рабочей группы вчера обсуждался в Киеве на заседании специальной комиссии историков, которую возглавляют академики Российской академии наук Александр ЧУБАРЬЯН и Национальной академии наук Украины Валерий СМАЛИЙ.

«Комиссия сейчас впервые выходит на международные проекты. Это будут не только двусторонние проекты, но и с участием европейского сообщества и других стран, а также трех-, и четырехсторонние проекты – Украина, Россия, Беларусь и Польша. Наши историки договорились, и сегодня мы в ходе заседания Подкомитета гуманитарного сотрудничества приняли решение создать рабочую группу из ученых-историков по подготовке учебного пособия для учителей истории», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он выразил убеждение, что учителя истории - люди, подготовленные к восприятию разных точек зрения, в том числе контраверсийных и дискуссионных, могут дать больше знаний детям, которые уже сами сделают свои выводы по тому или иному поводу.

Кроме того, Д.ТАБАЧНИК сообщил, что сейчас ведется работа над созданием широкой экспертной группы с привлечением российских и украинских специалистов относительно новых форматов учебников по математике, физике, химии и астрономии. Специалисты обеих держав, как России, так и Украины, работают практически в одном направлении разработки новых стандартов образования, особенного самого массового – среднего образования, поскольку это важный момент не только для модернизации образования, но и для модернизации в общем страны, - подчеркнул Д.ТАБАЧНИК. По его словам, к этой работе будут привлечены также эксперты Совета Европы и целого ряда других стран.

«Мне откровенно очень нравятся подходы, которые в подготовке новых стандартов по естественно-научным, математическим дисциплинам готовит российское издательство «Просвещение» и ученые из Российской академии наук и Института стратегии образования России. Поэтому эта работа будет», - подытожил министр образования Украины о проекте.