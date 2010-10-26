Лидер партии «Сильная Украина», вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО догадывается, кто на него сделал пасквильный фильм, но уверен, что это получит обратный эффект.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке. Говоря о наговорах и пасквилях в свой адрес, С.ТИГИПКО отметил: «Еще сейчас вышел такой очень интересный фильм, я посмотрел – он на 22 минуты, очень такой профессиональный монтаж сделан, там еще много чего рассказывается… Я догадываюсь, кто это делает».

Отвечая на уточняющий вопрос, кто же сделал этот фильм, сказал: «Сразу могу сказать - точно не я. Поверьте, я в этом не заинтересован».

С.ТИГИПКО при этом добавил, что люди разбираются в подобной лживой информации и происходит обратный эффект после просмотра такого фильма. «Я видел два таких фильма – один про ЮЩЕНКО, другой – про ЯНУКОВИЧА, чем это заканчивается, я тоже понимаю… Такие вещи навязать людям сегодня будет очень сложно и, самое главное, что эффект получается практически обратный, - объяснил партийный лидер, - Потому что, когда начинается такое навязывание, такое давление, тем более, когда происходит достаточно не компетентный комментарий, то люди начинают разбираться в этом».

С.ТИГИПКО считает, что с повышением рейтинга у «Сильной Украины» будет больше появляться подобной пасквильной информации. «Все эти разговоры – останутся только разговорами. Я подразумеваю, что, чем больше будет рейтинг, чем сильнее будет становиться партия «Сильная Украина», тем больше будет таких разговоров», - заключил лидер партии.