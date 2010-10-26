"Фронт Змін": это не просто слухи - провокаторы звонят в избиркомы

Кировоградская организация «Фронта Змін» опровергла слухи о снятии с избирательной гонки кандидата на должность городского председателя Сергея ТАБАЛОВА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации партии.

«Не просто слухи – провокаторы звонят по телефону членам УИК, наблюдателям от этого кандидата и сообщают о том, что С.ТАБАЛОВ не будет принимать участия в местных выборах, а им не нужно приходить на заседание комиссий. Также неизвестные заклеивают и повреждают бил-борды с кандидатами от «Фронту Змін» в Кировоградский городской совет», - говорится в сообщении.

Областная организация партии обратилась к губернатору Кировоградской области, руководству правоохранительных органов с призывом обеспечить законность проведения местных выборов, не допустить фальсификаций и давления на избирателей и кандидатов.