Луценко опроверг слухи и рассказал, за кого он агитирует

Лидер политической партии “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО опровергает информацию, что якобы намерен объединиться с политической партией Арсения ЯЦЕНЮКА “Фронт Змін”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня во время рабочей поездки в Сумскую область.

“Сейчас пошли слухи и ошибочные утверждения, что я якобы объединяюсь с политической партией А.ЯЦЕНЮКА. На что я могу твердо заявить, как лидер “Народной самообороны”: я агитирую за списки “самооборонцев” и наших кандидатов в мажоритарных округах везде, где они идут на выборы”, - отметил политик.

По его словам, “там, где нет списков “Народной самообороны”, я агитирую голосовать за “Батькивщину”, как за единственную мощную общеукраинскую оппозиционную партию”.

Лидер “Народной самообороны” также отметил, что “сейчас люди везде раздражены разрозненностью политиков демократического лагеря, и поэтому многие из розчарованных в политике останутся дома и не пойдут голосовать, дав возможность за их счет сфальсифицировать выборы в пользу Партии регионов”. Поэтому Ю.ЛУЦЕНКО призвал всех избирателей не игнорировать выборы. “Это единственный способ радикального противостояния фальсификации выборов”, - уверен он.

По мнению политика, “те демократические партии, которые в решающий момент президентских выборов четко зная, что выиграет либо Ю.ТИМОШЕНКО, либо В.ЯНУКОВИЧ, отстранились от процесса, или прямо агитировали против Ю.ТИМОШЕНКО не имеют права сегодня предлагать свои услуги в борьбе с нынешней властью”. “Это касается всех мелких демократических партий, которые заседают в парламенте. Но все они в решающий момент промолчали, чем дали дорогу к власти ЯНУКОВИЧУ. Поэтому эти демократические силы должны сначала извиниться перед народом, а еще лучше – объединиться”, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.