Бориспольский избирком отменил регистрацию клона Батькивщины

Бориспольская районная избирательная комиссия отменила регистрацию избирательного списка нелегитимной «Батьківщины».

Об этом заявил председатель Киевской областной партийной организации «ВО «Батьківщина», народный депутат Константин БОНДАРЕВ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам К.БОНДАРЕВА, теперь избирательная комиссия должна зарегистрировать списки от легитимной Бориспольской районной «Батьківщины», которые были поданы в ТИК 6 октября, – в соответствии с нормами действующего законодательства.

«Бориспольская районная избирательная комиссия исправила одну свою ошибку и отменила списки фальшивой «Батьківщины». А теперь она должна исправить еще другую свою ошибку – зарегистрировать списки легитимной политической партии. Юристы Бориспольской районной ТИК в своем разъяснении написали, что решение о регистрации кандидатов принимается за 22 дня до дня выборов. Так как мы подали списки легитимной «Батьківщины» своевременно, а представители ТИК их не зарегистрировала и сознательно пошли на фальсификацию выборов, теперь они должны найти способ, как решить эту проблему», - подчеркнул К.БОНДАРЕВ.