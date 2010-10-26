Медведько хвастает: ему удалось то, что ни одному генпрокурору до него

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО не комментирует свои шансы повторно занять пост генпрокурора.

"Это вопрос не ко мне, это решает президент. О своих шансах я не буду говорить. Решит президент, что должен быть другой человек (генпрокурором - УНИАН), значит я приму это достойно и это будет правильное решение президента", - сказал А.МЕДВЕДЬКО в интервью журналистам в Киеве.

Он также заверил, что для него "любое решение президента будет объективным и справедливым".

Отвечая на вопрос о том, чем он намерен заниматься, если повторно не станет генпрокурором, А.МЕДВЕДЬКО сказал: "Если не буду работать – надо будет отдохнуть. По крайней мере, в народные депутаты точно не пойду".

Он также акцентировал внимание на том, что он единственный за годы независимости Украины генеральный прокурор, который отработал на этой должности полный срок.

"Я первый истории независимой Украины без 10 дней проработал 5-летний срок. До этого было 13 генпрокуроров и исполняющих обязанности. Но 5 лет не работал никто", - похвастался А.МЕДВЕДЬКО.