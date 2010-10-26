Азаров увидел «ресурс для развития» - депозиты, которые люди несут в банки

В банковской системе Украины зафиксирован значительный прирост депозитов. Об этом премьер-министр Николай Азаров заявил в Виннице на совещании по решению проблемных вопросов социально-экономического развития Винницкой области, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ.

«В целом прирост депозитов в банковской системе составляет 1-2 миллиарда еженедельно. Это является свидетельством того, что мы имеем финансовые ресурсы для развития экономики», - отметил глава правительства.