Королевская думает, что Азаров не намерен работать после 2012 года

Судя по темпам внешнего заимствования, нынешнее правительство планирует работать недолго. Такое мнение высказала Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, в ходе видеочата на INTV, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

«Наращивание внешнего долга – одна из наибольших угроз для экономики Украины. При этом заимствования не направляются на осуществление реформ и модернизацию экономики», - отметила глава парламентского комитета.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «в условиях нехватки средств для обслуживания чрезмерного внешнего долга Украина будет вынуждена прибегать к новым кредитам для выплат по взятым ранее обязательствам. Такая перспектива может привести страну к экономическому краху, поскольку все средства будут уходить на обслуживание долгов».

Основные выплаты по обслуживанию Украиной внешнего долга придутся на 2013 год, отметила глава парламентского комите. «Если к этому времени Украина не выйдет на докризисный уровень роста экономики, то правительству придется решать проблемы выплат за счет усиления фискального давления и сокращения социальных расходов, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Это означает, что фактически государственный долг будут обслуживать граждане Украины. Именно они в первую очередь почувствуют на себе резкое сокращение социальной помощи, увеличение налоговой нагрузки и рост безработицы».

«Похоже, правительство понимает, что после 2012 года оно работать уже не будет, поэтому сумасшедшими темпами наращивает внешний и внутренний долг, а отвечать будут люди», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Вместо того чтобы увеличивать внешний и внутренний долг, правительству следовало бы заниматься модернизацией и инновациями, поддерживать развитие предпринимательства. Нельзя реформировать страну, используя механизмы прошлого века, нужно использовать технологии ХХІ века», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. В конце июля 2010 года Международный валютный фонд одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. «на помощь власти при проведении реформ и на экономическое урегулирование». Кредит рассчитан на 29 месяцев. Сразу Украина получила транш в размере 1,89 млрд. долл., последующие транши решено выделять по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.

В плане управления госдолгом указывается, что на протяжении первых девяти месяцев 2010 года государственные заимствования были осуществлены на сумму около 98 млрд. грн., что составляет 83,3% от запланированного объема заимствований.

В целом на протяжении IV квартала планировался выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму около 26,2 млрд. грн. (без учета НДС-облигаций). Львиная доля из этой суммы предназначается для капитализации банков (23,6 млрд. грн.), тогда как для рыночного размещения остаются гособлигации на сумму около 2,6 млрд. грн.

Минфин допускает возможное превышение запланированного объема размещения бумаг на рынке. Это связано с потребностью в IV квартале 2010 года рефинансировать уже существующий государственный долг на сумму около 25 млрд. грн., что повлечет за собой превышение предусмотренных бюджетом объемов платежей. «Из-за этого, с целью выполнения обязательств по существующему государственному долгу своевременно и в полном объеме на рынке будут размещаться ОВГЗ на сумму около 4 млрд. грн.», - говорится в Плане управления государственным долгом на ІV квартал 2010 года.