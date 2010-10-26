Симоненко сказал, когда коммунисты выйдут из коалиции

Коммунистическая партия Украины выйдет из парламентского большинства, когда не сможет его максимально использовать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Мы будем максимально сегодня использовать коалицию, или большинство до тех пор, пока будем иметь возможность влиять и выполнять ту задачу, которую поставили перед собой – защищать трудящихся и их интересы через законотворческую деятельность, и, естественно, влиять на Кабинет министров», - заявил лидер КПУ, подчеркнув, что коммунисты выйдут из коалиции, в случае невозможности осуществления этого.

П.СИМОНЕНКО еще раз объяснил, что Компартия приняла «очень политически взвешенное решение – участие в коалиции».

По его словам, КПУ, вступая в большинство, «приняла решение активной, а не пассивной позиции в парламенте, потому что вне парламентской коалиции – это пассивное участие, это критика, а не принятие решений».