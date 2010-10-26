Клюев рассказал, как они с Януковичем спасали зверей и птиц

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ прогнозирует, что большинство народных депутатов не проголосует за законопроект о разрешении охоты в заповедниках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Я думаю, что большинство не проголосует за этот законопроект, по крайней мере, я буду категорически против. Я не охотник», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что прошедшим летом, во время аномальной жары, предложил Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ отсрочить начало сезона охоты, и, по словам А.КЛЮЕВА, В.ЯНУКОВИЧ поддержал это предложение. «Он дал отмашку, и мы закрыли охоту. Я думаю, больше зверей и птиц осталось в живых. Я думаю, что это хорошо», - подчеркнул первый вице-премьер.